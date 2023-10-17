日本防衛大臣木原稔日前下鄉輔選失言後撤回發言，面對在野黨批評甚至要求下台，他今天表示，將繼續抱持緊張感履行職務。首相岸田文雄也表達無意換將的立場。

日本放送協會（NHK）報導，木原10月15日為參與眾議員補選的黨內同志站台輔選時說，「支持自民黨候選人就是回報自衛隊及其家人的辛苦」，並在隔天撤回發言，但在野黨批評木原「在政治上利用自衛隊」，甚至有人要求木原下台負責。

木原今天在內閣會議後的記者會上說，自己是為了表達對自衛官及其家人的敬意與謝意，「本來就沒有在政治上利用自衛隊的意圖，我已經撤回發言」。

他還說，全力應對包括從根本強化日本防衛能力在內的各項重要課題「是我的責任與義務」，會繼續抱持緊張感履行職務。

日本國會預計10月20日開議，在野黨有意針對此事追究岸田任命責任及木原是否適任。

岸田表示，他知道木原雖然原意是對自衛官及其家人表示敬意與謝意，但如果造成誤解會撤回發言，「我希望他繼續履行職務」。

自民黨總務會長森山裕今天在記者會上說，包括自衛隊在內的所有政府機關，在政治上保持中立是理所當然的事，「應該注意會造成民眾誤解的發言」。