台中市大里區大里路中興大排17日近午出現多隻貓屍。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區大里路中興大排17日近午出現多隻貓屍，市議員江和樹獲報後到場了解狀況。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區大里路中興大排17日近午出現多隻貓屍，動保處獲報後派員到場扣留貓屍。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區大里路中興大排今（17日）近午出現多隻貓屍，懷疑是被毒殺後棄屍，照片被上傳至臉書大里人聊天室2.0，網友怒轟：「天啊…害死他們的都不得好死」，台中市議員江和樹也留言表示「太殘忍了吧」；台中市動保處回應，已扣留貓隻屍體，將送驗釐清死因，並至派出所告發。

江和樹指出，該起事件是先有網友PO網，看到慘不忍睹畫面網友紛紛留言：「請撥打1959通報，讓專員去收貓屍與檢驗，貓咪看起來很像被毒殺」、「有可能誤食老鼠藥或吃到中毒的老鼠，老鼠藥吃了會想喝水」、「害死他們的都不得好死」，他到現場了解，一共是9隻野貓遭毒害。

江和樹也抱怨，經通報動保處，動保處90分鐘後才到場，警方都到場等很久，沒想到動保處從南屯派員，還需要1.5小時，有點離譜；但他也強調，可以不喜歡動物，但不應下毒手，且虐殺動物是有刑責的，他希望警方可以快速破案，以杜絕再有這種悲劇發生。

台中市動保處表示，已扣留貓隻屍體，後續將送檢驗釐清原因，並至派出所告發。至於市議員指通報90分鐘後，動保處才派人來，動保處釐清13時15分接獲民眾通報，並14時前到達現場。動保處也重申，任何人不得傷害動物，致死者可依動保法第25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上，200萬以下罰金。