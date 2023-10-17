112年全國運動會將於10月21日至26日於台南市登場，台南市政府於17日舉行代表隊授旗儀式，台南市政府葉澤山副市長代表黃偉哲市長將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥，期許台南市代表隊旗開得勝，每位選手都能突破自我，再創感動與驕傲，為地主隊奪得佳績。

葉澤山副市長代表黃偉哲市長表示，今年先後有世界大學運動會及亞洲運動會，10月21日則接續有全國運動會登場，競技運動在國內的觀注度極高，而全國運動會共有13個競賽種類已提前開賽，台南代表隊已勇奪12金18銀14銅的佳績，躋身全國前三名，勉勵選手們的努力不懈，發揮實力。全國運動會賽事已陸續展開，黃偉哲市長邀請市民朋友為關注各項賽事，到場全國運動會參賽的運動員打氣加油。

體育局長陳良乾表示，台南市對於選手照顧部分，本屆賽事首度在單年度（111年）加碼選手培訓津貼600萬元，使選手訓練不中斷，另制定菁英運動選手補助計畫，依據選手成績及訓練績效給予每月3000元至2萬元不等的經費，此外，計畫也同時挹注教練，使選手教練都能獲得資源。除了選手生涯中的培訓支援，於後續退役上，體育局也制定績優選手轉職規定，透過市府各局處公開徵選轉職外，另協助轉職本市專任運動教練，如輕艇選手劉妍廷即於今年成功轉職至土城高中，將自身經驗傳承給學弟妹，使台南優秀成績能夠繼續銜續下去。

體育局表示，本屆全運會台南市總計派出731位選手及隊職員參賽，參加人員陣容比往年更加盛大，在台南選手參戰的33個項目中，目前已有13個競賽種類提前比賽，截至目前為止，台南已搶下12金18銀14銅成績，其中輕艇、帆船是台南的傳統強項，雖然在賽事期間遇到颱風攪局，選手們依然克服天候影響、發揮實力，囊括了7金，充分展現近年台南競技運動培訓成果。

葉澤山副市長鼓勵接下來將接續登上賽場的臺南好手，能乘勝追擊，秉持運動家精神，奮戰到最後一刻，發揮長期培訓實力，締造佳績。此次觀旅局「台南好康券」活動，配合全運會特別延長至10月31日，期間入住本次有參加宿集章活動的飯店或民宿的遊客即可免費獲得「台南好康券」。憑券可免費搭乘全市公車，並享有食、宿、遊、購、行逾百種優惠，屆時也歡迎民眾來台南吃美食、遊古蹟，一同為選手加油！