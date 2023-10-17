新北市議員黃淑君指出，新北市工務局近幾年多來離職人數超過100人，希望新北市政府善待公務員。（新北市議員黃淑君提供／蔡亞樺新北傳真）

不要鐵飯碗！新北市議員黃淑君今（17）日下午在議會質詢爆料，新北市公務員爆發離職潮，2019年至今年上半年公務員離職多達682人，且主計處加班時數驚人，每人每月加班16.66小時，幾乎天天加班，市府應多鼓勵同仁留住人才。主計處長吳建國承諾，2個月內研究檢討公務員人力。

黃淑君指出，公務員是國家最大資產，各級公務員都非常重要，但她昨天拿到一份公文，新北市人事處統計2019年至今年上半年公務員離職多達682人，其中工務局離職人數遙遙領先、超過100人，其次是衛生局97人，地政局、水利局加起來也超過100人。

黃淑君進一步指出，主計處加班時數在所有市府局處是名列前茅，每人每月平均加班時數16.66小時，幾乎天天加班，而且近5年來主計處都是新北市局處排名前三名，其中兩年都是加班時數的冠軍。

吳建國表示，主計處業務基本上淡、旺季不是很明顯，1年12個月編完預算還要做決算、統計業務等，統計的人力確實比較吃緊，因此在加班也經常鼓勵同仁，用行政措施減輕同仁工作量。

工務局長祝美華則說，這是從2019年累加到今年的人數，離職率約1％，工務局因為母數比較大，2022年離職率約4％，因為當年營建業相當繁榮，因此同仁都會離職。

黃淑君為公務員請命，新北市公務人員是最重要資產，拜託新市政府善待，主計處可以進行專題研究針對新北公務員高流動率做檢討，不要讓逃離新北成為公務員笑話。祝美華說，她已經非常努力，吳建國最後也答應2個月做專題研究檢討。