內政部推動國土計畫新制，預計2025年實施，但新北市政府舉辦說明會後，發現民眾表達反對私有土地被劃設為「國土保育地區第一類（國保一）」，目前暫緩計畫，國民黨新北市議員江怡臻關切目前進度，地政局長汪禮國回應，新北市國保一土地僅佔全國國保一總面積不到2％，顯見此為全國性問題，確定的管制內容可能明年才會公告。

江怡臻今在議會質詢表示，轄區三峽大部分土地被劃入國保一，居民反對私有土地劃設為國土保育區，坪林、平溪居民也反對，其實不只新北，各縣市都有這樣的聲音，籲新北市政府建議中央放寬規定。

據了解，反對民眾憂心辛苦一輩子才得以擁有的土地，劃為國保一後各種限制、罰責加身，生存權、財產權毫無保障，

汪禮國說，新北市國保一土地僅佔全國國保一總面積不到2％，顯見不只新北市面臨此問題，更是全國性問題，市長侯友宜向中央反應後，內政部針對國保一劃設標準調整可能10月底後確定；管制內容部分，針對農林漁牧業者為兼顧生計，建議中央農業發展採一條龍服務，包括加工、儲存能適度放寬，內政部朝正向檢討，指對此新制全國意見非常多，確定的管制內容可能明年才會公告。

江怡臻質疑是否因出現抗議聲音，中央不想影響選舉才決定明年公告管制內容，對此，汪禮國回應，地方政府對於國土署的計畫只能建議，相關內容調整最後只能尊重結果。