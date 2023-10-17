新北市消防局為提升為民服務品質及促進行政效能，並強化機關風險控管機制，今日（17日）下午3時許，於消防局召開「112年度廉政會報」，由局長李清安親自主持，消防局各科、室、中心及所屬各大隊主管與會，藉由定期審視年度廉政業務之執行情形，以強化興利防弊作為，積極打造乾淨透明政府、廉能誠信家園。

會中消防局政風室就當（112）年度防貪、反貪、肅貪等各項廉政工作之推動情形進行業務彙報，並針對「手提台無線電通訊裝備及無線數位整合系統使用管理」及「財產物品使用管理」稽核情形進行專案報告；有鑑於屏東明揚國際工廠爆炸案，消防員進入火災事故現場對外通訊、聯繫，以掌握實際情況，足見無線電通訊品質之重要性。爰政風室就稽核所見之缺失，提出具體興革建議，俾利協助業務單位修正法令規章及優化內控機制。透過與會人員間之意見交流及充分討論，共同研擬防貪預警措施，以作為機關同仁執行業務時應奉行之防貪圭臬，杜絕易滋弊端之情事發生，以收「洞燭機先」及「未雨綢繆」之前瞻預警成效。

新北市消防局局長親自主持會議。新北市消防局提供

消防局李清安局長表示，政風室本年度辦理無線電專案稽核，使消防同仁執行救災救護工作除發揮專業職能，更能確保執勤時生命之安全，讓火神不再掉眼淚，並於推行消防業務同時做到「廉潔自持」、「依法行政」更係公務員應謹守之本分，另勉勵每位同仁均能秉持該局「專業、廉潔、效率、服務」之精神，使新北市成為「廉潔」、「安居」之幸福家園。