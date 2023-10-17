第8屆SUPERACE黑馬半程馬拉松台北站，14日傍晚於台北市大佳河濱公園開跑，秋高氣爽且天公作美，近3千名跑友在台北人最熟悉的賽道，伴隨著優美的基隆河沿岸風光，享受一場最「Chill」的夜跑饗宴。

今年的活動主題「成為黑馬的N百個理由」，募集所有跑友們的創意，一人一句定義自己心中的「黑馬精神」，更多的是對自我的期許，充滿正能量的言語，大會也特別把將近3千則金句製作成主題牆，成為當天現場最夯的拍照打卡熱點，品牌也承襲創辦人超馬名將林義傑推廣跑步運動的初心，藉由黑馬活動，持續培育基層體育人才養成，提供小選手們更多發揮的舞台，今年再度邀請成淵高中田徑隊擔任4K組與10K組的黑馬領跑員，並贊助MIT高品質隊服，讓跑者在帥氣小將們的帶領下穩穩地馳騁於賽道上。

品牌好友「越野超馬女神」宋城希、與「日本人跑遍台灣」TOMO桑，也受邀擔任10K黑俠組參賽嘉賓，兩人更發揮驚人實力，分別拿下該距離男子與女子組第3名，亮眼的表現名符其實成為「黑馬」代表，締造自己的佳績。

主辦單位SUPERACE感謝所有跑者與志工的支持和熱情參與，讓活動完美落幕，緊接著在10月28日要於高雄夢時代舉行的黑馬高雄站，不同於台北站傍晚開跑，令人期待在睽違6年後再次舉辦的「黑馬晨跑」，要與南台灣跑友共同展現在地的熱情與黑馬精神。

SUPERACE品牌之友、「越野超馬女神」宋城希（中）拿下2023黑馬半程馬拉松10K組女子組總排名第3。（SUPERACE提供）