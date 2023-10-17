藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，參與者親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制、驗身分證，雙方僵持不下，而民眾黨今（17）日拋出比民調的兩種具體方法。

柯辦發言人戴于文說，今天早上侯友宜辦公室提出方案，作為民主成熟的政黨，柯文哲辦公室、民眾黨，也負責任地推出全民調執行辦法，非常詳細，相信這是民眾清楚、社會認可、公開透明、具體可行的方法。

柯文哲競辦總幹事黃珊珊表示，謝謝國民黨在柯辦10月1日提出有關比民調提案後，14日提出方案，國民黨14天之內，很意外想出開放式民主初選的方法，提出之後，回來第二天用書面回應意見，第一次提案之後，希望國民黨有具體意見，也請國民黨提供具體意見，感謝各界、專家學者的寶貴建議，柯辦也提出具體方案。

◎第一種民調為參考國民黨2020總統初選方式：

選擇5家民調公司（各自剔除，5家以上公開抽籤擇定），樣本數量每家3000份、合計1萬5000份，加權方式為藉由５家民調公司分別依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權（Raking），再將各題結果合併計算成績。

另外，暫不公布民調執行單位及日期，知情者及民調公司皆須簽署保密協議，若有違協議視為無效。抽樣比例則考慮全手機，或市話手機各占50%，問卷大綱採對比及互比題型，待雙方討論確定。

至於勝負計算：

（1）對比及互比民意支持度各佔兩人總成績之50%。兩人總成績為5家民調公司調查所得結果之對比及互比民意支持度平均值加總計算至小數點第4位，贏者勝出。

（2）當兩人總成績相同時，若僅有一人在對比式問題中得到的民意支持度勝過賴清德，即視同勝出。

（3）當兩人總成績相同時，且於對比式問題中未能勝過賴清德，則比較兩人於對比民意支持度絕對值，計算至小數點第4位，贏者勝出。

（4）若兩人對比民意支持度成績相同時，比較兩人互比民意支持度絕對值，計算至小數點第4位，贏者勝出。

◎第二種方案為參考民進黨2020總統初選方式：

選擇5家民調公司（各自剔除，5家以上公開抽籤擇定），樣本數量每家3000份、合計1萬5000份，加權方式藉由5家民調公司分別依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權（Raking），再將各題結果合併計算成績。

暫不公布民調執行單位及日期，知情者及民調公司皆須簽署保密協議，若有違協議視為無效。抽樣比例則考慮全手機、或市話手機各占50%。民調規則採純對比式民調。

勝負計算：

（1）若其中僅有一人民意支持度勝過賴清德，則由此位候選人贏得初選。

（2）其餘情況，則由民意支持度絕對值度最高者勝出。

（3）若出現兩位候選人民意支持度絕對值平手的情況，則以兩人與賴清德差距決定勝負，贏較多或輸較少者勝出。

◎在抽樣方式上，民眾黨也提供4點規範

（1）市話：母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。

（2）手機：以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

（3）以上市話、手機電話清冊在雙方見證下，指定某一家民調公司進行統一抽樣、及過濾空號。

（4）電話過濾空號後，將電話分別再燒錄成5張光碟，供5家調查公司進行撥打。

黃珊珊強調，A、B案都是參酌兩個最大政黨黨內初選方式，至少在近幾年來，尤其市話跟手機狀況跟20年前不太一樣，民調方式應該有差別，希望採取最近一次大選各黨內初選民調比較方式，包括其中一個方式是國民黨4年前的方式，認為這是大家可以接受，也是這幾年大家一直在施行的。