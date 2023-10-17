吳克群日前在音樂節淋雨演出，雨中和觀眾大合唱喊過癮。（滾石唱片提供）

吳克群推出新專輯《今天很OK》。（滾石唱片提供）

吳克群推出新專輯《今天很OK》。（滾石唱片提供）

吳克群日前推出數位專輯《今天很OK》，將在11月3日發行實體精裝專輯。談到專輯中的歌曲，吳克群說，許多人覺得〈就讓我喝醉〉是一首悲傷的情歌，其實這首歌的曲很快完成創作，但花了將近一年的時間寫詞，就是希望能細細琢磨、表達出「在悲傷後還能勇敢再愛，是多麽美的一件事」這樣的豁達，也向聽眾呼籲：「戀愛是最能輕易感受到活著的感覺，聽了這首歌，就去談戀愛吧！」

吳克群透露〈就讓我喝醉〉MV腳本中，所有人都在告別，但同時也在慶祝，將用三個不同的故事線表現，鼓勵人們勇敢去愛。MV裡也特別選用「大雨」元素表現，他表示：「小時候才會去瘋狂的淋雨，但長大不會了，如果是成年人還瘋狂淋雨，要嘛就是很快樂，或是很悲傷。大雨就像眼淚，像酒，像是一場慶典，給人很多澎湃的感受。」

他也笑說，自己現在還是很喜歡淋雨的感覺，前陣子受邀參演音樂節，在海拔兩三千公尺的高地演出，演出途中也遇雨，最後淋著雨和觀眾們在雨中大合唱，有如回到童年非常快樂、過癮。

10月18日生日的吳克群，表示心願就是希望家人朋友們都健康快樂，一切很OK。吳克群今年全新專輯《今天很OK》即將推出實體收藏版專輯，在各大唱片行開放預購中，吳克群表示：「這個充滿快樂元素的禮物，讓大家久等了！」也將持續創作音樂作品，帶給大家更多能量。而他的新專輯也將隨機贈送「多巴胺訊息卡」，給人「萬事OK」的好心情，卡片上也將有吳克群親筆簽名。新專輯抒情主打歌〈就讓我喝醉〉MV預計10月底上線。