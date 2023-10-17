「2023旺旺中時房產金牌獎」於晶華酒店盛大舉辦，邀請產官學界以及媒體同業共襄盛舉 。本次陶喜建設在51個獎項中脫穎而出，榮摘「品牌人氣精湛獎」，現場以綜合學者專家為鑑，從民眾網路投票及專業媒體圈做出公平、公正與專業的評選，頒獎鼓勵台灣優質房地產相關業者，活動推進建商、代銷與房仲3者經濟龍頭躍進，也強化消費者對住宅的認知。

陶喜建設董事長特助胡家銘表示:「這是陶喜第1次參加金牌獎，就一舉拿下品牌人氣精湛獎，陶喜建築在公開網路投票中獲得建商類人氣品牌，顯見口碑實力和產品規劃備受肯定，這個獎項對公司是莫大的鼓勵，再次感謝所有支持陶喜建設的客戶和合作夥伴，你們的信任和支持讓我們不斷進步，我們會繼續將建築視為製陶工藝，堅持品質創下好口碑。」

他強調，陶喜建設的目標是「建築美好的生活」，秉持著陶喜幸福學的目標，打造出能讓人享受喜悅的建築，追求高品質的生活環境是我們品牌理念，可以總結為3個關鍵:「誠信」、「品質」和「口碑」，品質是最重要的堅持；誠信是經營的基石；只有擁有客戶的信任，企業才能長遠的發展。所以日日陶喜幸福定義是「日新又新、與時俱進」，這是陶喜始終如一的精神。

陶喜建設董事長特助胡家銘表示「誠信」、「品質」和「口碑」是他們品牌經營的3大關鍵。(圖:中時新聞網)

陶喜建設過去曾榮獲「國家建築金獎」、「施工品質金獅獎首獎」和「國家建築金質獎」等肯定，堅持「幸福學」的理念連續9年獲得誠信建商的殊榮，本次在「2023旺旺中時房產金牌獎」獲得「品牌人氣精湛獎」實至名歸。

「2023旺旺中時房產金牌獎」於晶華酒店圓滿落幕，活動推進建商、代銷與房仲三者經濟龍頭躍進，也強化消費者對住宅的認知。(圖:中時新聞網)

本次活動圓滿落幕，頒獎過程體現房地產品牌的重要性，如同陶喜建設對永續的價值觀:「買房是買一種遠見的設想」。台灣房地產數10年淬鍊，百家爭鳴打造出深厚的品牌實力，更以豐富的人文底蘊提升消費者對住宅的認知，讓台灣一同強化居住正義的願景。