股神巴菲特旗下波克夏控股握有8.3%股權的三菱，據說已經成立一個研究小組，探詢進軍IC封測與包裝，以及周邊導線架製造等，屬於半導體後段製成業務的可能性。

消息人士透露，富士通已出脫手中新光電氣工業50%持股，以目前市價計算，大概有26億美元。據說，此次競標吸引了全球知名收購業者，像是貝恩資本、KKR、阿波羅全球管理公司，以及日本政府在背後支持的JIC（產業革新投資機構）等興趣。

根據了解，三菱正計畫跟其中一位有興趣的買家聯合競標。不過，息人士補充說，這些談判尚處於早期階段，三菱也還未決定要跟哪位合作。三菱指出，公司已於6月成立了一個負責晶片與材料的部門，並正在試探各種機會，無法對個別交易發表評論。

富士通也說，正在考慮各種選擇，極大化這項獨立業務的價值，但目前尚未有任何決定，新光電氣工業則不願有任何評論。不過，三菱這樁半導體交易案也不一定會成交。

身為英特爾以及AMD等，著名晶片大廠主要供應商的新光電氣工業，產品與技術有可能跟國家經濟安全有關。業務範圍從天然氣，到便利商店都有的三菱，由於最近能源價格波動，使得屢創佳績的財報黯然失色，故想趁機轉戰晶片領域。

日本政府正想重振半導體雄風，在1980年代末期，日本曾一度稱霸半導體產業，但在美國打壓下，後來漸漸失去光芒。不過，半導體封測還是日本的強項之一，像是新光電氣、Ibiden以及Toppan Holdings（凸版印刷）都在全球晶片供應鏈中，占有一席之地。

日本將晶片視為一種特定關鍵材料，並斥資數十億美元作為各項補貼，提高生產先進晶片的能力，並保持做為材料以及生產設備製造商的優勢。日本最近宣布了多項新的晶片投資計畫，這些交易也將要完成。

台積電正在南部九州建造一座70億美元的晶圓廠，而日本政府支持的Rapidus也正在日本北邊千歲，興建晶片廠。路透社報導過，日本政府也為韓國三星電子正在考慮建立的晶片廠，提供價值約150億日圓的補貼金。