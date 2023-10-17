18歲范庭瑜（范范）從選秀節目《原子少年》脫穎而出，接連推出單曲〈My Way〉、〈清醒之後〉，17日舉辦發片記者會。外型帥氣的他，單身3年，自稱目前是零桃花，更形容現在專心打拚演藝事業，決定自斬桃花、發起禁愛令。

他說：「先不交女友專心衝刺演藝工作，從比賽到個人出道、發歌，這幾年的生活超充實，新人有很多要注意，雖然不會避開談戀愛，但真的沒有心思去想。」

他曾交過4任女友，每段都是純愛的感情，坦言，上段戀情是跟大4歲的姊姊，當時他年僅15歲，「我們是從聊天，慢慢開始熟識，但她成年了，也要開始準備忙工作後來就和平分手。」會擔心過去黑歷史被挖出？他坦言，「還好，不太擔心，現在很專注在工作上，我也很少跟別人接觸，都自己在練習室，跟朋友社交場合都很少去。」

被問到喜歡的女生的類型？范范表示：「皮膚白，會表演唱歌、跳舞，這樣我們比較有共同話題。」 並更透露，他很喜歡BLACKPINK的Rosé，「很喜歡Rosé的歌聲，長相也是我喜歡的外型。」