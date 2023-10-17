為推動青年創業輔導，桃園市青年事務局攜手龍華科技大學，擴大舉辦第2屆「桃園青創力學生創業競賽」，龍華學子在各校眾多好手同台競技下，總計獲得1銀1銅4佳作共6獎項，奪獎逾半數，是比賽大贏家，表現相當優異。

桃園青創力學生創業競賽目的為提供青年學子良好的學習及實踐展現創意、發揮所學平台，培養學生創新、創意、創業精神，將想法化為實際行動，並藉由培育課程與舉辦創業競賽方式，加強學子創意實用性，進而激發出無限的潛能與增廣視野，以發掘出更多具有發展潛力之新創團隊。

「2023桃園青創力學生創業競賽」有中央大學、中原大學、中華醫事科技大學、東海大學、明志科技大學、南臺科技大學、致理科技大學、中正大學、宜蘭大學、政治大學、臺北教育大學、龍華科技大學等12所大專院校參與，參賽隊伍達45隊，計160多位學生參與。

經初選及決選兩輪匿名評選，由台灣產業經貿發展協會祕書長等業界重量級評審嚴謹選出評定1金獎、1銀獎、4銅獎與5佳作優勝隊伍。金獎由中央大學JLL隊奪冠，龍華科大「迅導處」隊奪得銀牌獎，中正大學、台北教育大學及龍華科大共四隊分別奪得銅牌。龍華學子總計獲得1銀、1銅、4佳作的佳績，充分展現優異的創新研發實力！

桃園市青年事務局侯佳齡局長與龍華科大葛自祥校長除恭喜得獎團隊，勉勵獲獎學生要更進一步勇闖創業之路外，也鼓勵未得獎的同學，入選即是肯定，能夠在眾多強勁的對手中脫穎而出，代表團隊實力已經具有相當高的水準，不要因挫折而懈怠，持續發揮創業家精神，再接再厲。

青年局局長侯佳齡表示，青年局推動「桃園校園創業聯盟」，透過一校一特色模式，支持聯盟各校辦理不同型態創新創業競賽，期盼透過官學合作，擴大青創能量，落實桃園市長張善政五大青年友善政策，提早布局深耕校園，增加青年創業與就業機會。

另外，桃園青年局並成立各類型青創基地群、提供從創業入門到跨入國際市場的多元課程，依新創團隊發展階段、產業類型等狀況，輔導新創團隊取得各類資源，協助創業之青年創業成功。

龍華科大校長葛自祥指出，該校具有培育學生創新創業多年經驗，三創中心與育成中心除積極開設創業課程外，也銜接教育部、縣市政府鏈結各項創業資源，過去輔導成功的創業家數已達30餘家，而每年舉辦的創業競賽，更廣獲各校學子熱烈響應，今年度參賽隊伍眾多，還有遠從台南、嘉義來的大專院校學生，已成功使桃園成為台灣青年創業重鎮，對於營造桃園區域創業生態系統，成效相當顯著。

葛自祥強調，龍華科大本次與桃園市府合作，擴大邀請全國各大專院校具新創能力的青年團隊參賽，相信將進一步提升桃園新創動能，並與桃園地區相關青創基地鏈結。未來將持續推動並協助整合創業資源，致力打造桃園、新北地區青年創業基地，為增加青年創業與就業機會善盡心力!