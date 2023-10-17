在獲得智慧手機拆解調查公司Fomalhaut Techno Solutions的協助、對蘋果9月開賣的iPhone 15系列4款機種（以最低容量機種為對象）進行了拆解，得知iPhone 15系列中的旗艦機種「iPhone 15 Pro Max」零件成本較去年開賣的iPhone 14 Pro Max增加12％至558美元、連續第2年創下新高紀錄。

具體看，iPhone 15 Pro Max的賣點為支援5倍光學變焦的望遠鏡頭以及搭載3nm製程的「A17Pro」晶片，其中望遠鏡頭成本暴漲至30美元、是iPhone 14 Pro Max（3倍光學變焦）的3.8倍水準。

蘋果自行設計、委由台積電生產的「A17Pro」成本為130美元、較前代「A16」揚升27％。另外，鈦合金邊框成本為50美元、較原先的不鏽鋼邊框增加43％。

就國家及區域別情況來看，在iPhone 15 Pro Max整體零件成本中，美系零件占比達33％、持續高居首位，韓國比重大增約5個百分點至29％居次，日本維持在10％、排第3，台灣比重擴大至約9％，中國萎縮至約2％。