新北市樹林區16日晚間20時左右，於俊英街某公寓頂樓發生墜樓死亡案件，42歲楊女聽到路面上傳來聲響，發現41歲張男倒在路上，已無生命跡象，緊急送往亞東醫院搶救，於16日22時18分宣告不治。

41歲張男從事物流司機一職，近期有向銀行借貸。16日下班疑似因心情不好，才到住家頂樓散心，卻不慎失足墜樓。死者妻子表示，與張男婚姻幸福美滿沒有與人結怨，張男近期表現正常未有輕生意圖。

警方調閱監視器發現頂樓無監視器，只有張男一人於16日20時13分乘坐電梯至頂樓。頂樓發現水泥檯面上有死者身分證、家中鑰匙1串、眼鏡、手機，另發現塑膠袋內有飲用完畢之水果酒，酒精成分8℅，一旁則放置一張椅子。

警方勘察死者雙手無輕生及抵禦性傷痕，現場無打鬥跡象，身上也無遭毆打痕跡，安全設備未遭到破壞，詳細死因有待檢察官近一步釐清。

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