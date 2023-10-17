新北市議員卓冠廷提議，市府可向國有財產署爭取閒置國有地設置停車場，減少三峽交通衝擊及補足停車量能。（新北市議員卓冠廷提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府正在進行三峽河三福橋改建工程，新北市議員卓冠廷今（17）日下午在議會質詢指出，長福橋改建衝擊三峽老街交通，減少將近百格停車位，對三峽老街觀光發展不利，希望市府向國有財產署爭取閒置國有地規畫為停車場，補足停車量能。對此市府表示，目前已協調新北市交通局負責處理。

卓冠廷表示，長福橋改建工程在今年8月開工，施工也影響到長福橋停車場減少60至80個停車位，對逐漸復甦的三峽老街觀光不利。為減少長福橋改建三峽老街觀光和交通的衝擊，他日前發文交通局並向國有財產署了解，積極爭取三峽國光段13筆閒置國有土地規劃為停車場。

卓冠廷說，這片鄰近三峽國中的國有土地相當方正，距離老街僅650公尺，規畫有停車場約可增加80至100個停車位，目前國產署態度表達願意支持，新北市工務局作為對口單位，9月13日代表市府跟國產署開會，目前了解整地成本可能較高，評估需要3百萬到5百萬元，需要跨局處共同協力。

卓冠廷要求工務局、水利局及交通局跨局處合作，促成國光段停車場不只是交通局的事情，水利局可以用長福橋改建的周邊環境營造相關經費來參與停車場新建，工務局也應該積極協助，造福三峽居民以及觀光客。

對此工務局長祝惠美表示，國產署土地拿來活化若使用不收費，國產署都同意給市府代管，如果拿來收費當然有償，她會持續追蹤。水利局長宋德仁則表示，之前積極跟國產署表達想要這塊地，但要求須由交通單位負責，因此市府協調由交通局幫忙處理。