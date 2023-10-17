蘇貞昌批桃園沒能力築巢引鳳，大讚黃偉哲、陳其邁用心帶動地方發展。（曹婷婷攝）

前行政院長蘇貞昌17日下午到台南歸仁沙崙綠能園區宣傳新書，針對台積電宣布放棄到龍潭進駐，他忍不住批評，「這是我去宣布的，本來好好的，當全世界都在爭取台積電，只有桃園沒能力築巢引鳳」，他說，看看人家台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，地方首長認真做代誌，地方就有希望。

蘇貞昌下午在台南沙崙出席由立委王定宇為他舉辦台南首場新書宣傳活動，台南市長黃偉哲也到場感謝蘇貞昌對台南建設的貢獻；不過，王定宇致詞以「永遠的院長」形容對蘇貞昌的敬重，蘇貞昌也忍不住自我調侃「永遠的院長，難怪我不能當總統！」

針對台積電龍潭科學園區三期擴建案近期引發爭議，台積電今天日正式表態，將不再考慮進駐龍潭園區三期。蘇貞昌也批，這是他當初宣布的，本來好好的，結果現在因為桃園「沒才調」只能作罷。

他說，全世界都歡迎台積電，日本熊本只因為台積電進駐，地方大改變，工資提高、就業機會增加，全世界都歡迎得很，只有桃園，已經說好的事，卻沒能力築巢引鳳。他話鋒一轉，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都很厲害，台積電擴大在南科投資，高雄原本面臨中油廠區的問題，陳其邁展現爭取台積電先進製程落腳高雄的決心，地方也高掛招牌歡迎台積電。

他說，地方首長認真做代誌、會做代誌，地方就有希望，就有機會就來，產值也是從百億元起跳，光這一點就要給黃偉哲拍拍手，隨後也問黃偉哲「這樣要買1000本書嗎？」把現場民眾逗得哈哈大笑。

蘇貞昌也提到，沙崙以前是荒煙蔓草，現在有綠能科技城、中研院南部園區、大台南會展中心，日後還有15公頃的成大健康園區進駐，下個月即將動工，「化髒亂為美麗、化腐朽為神奇」，這也是中央、地方合作一起促成。