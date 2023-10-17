機場噪音補償金太少惹民怨，17日立委鍾佳濱(右)在屏東空軍基地舉辦座談會，屏東民代砲聲隆隆。(鍾佳濱提供)

立委鍾佳濱17日舉辦空軍屏東基地噪音補助座談會，屏東機場周邊5位里長與代表們砲聲隆隆，抱怨補償金太少，鍾佳濱要求國防部研議調高補償金額，並提供便民的發放方式，加強敦親睦鄰，國防部允諾檢討，未來將把補償金直接匯到居民帳戶。

國防部自2000年開始機場航空噪音補助，補助居民進行隔音窗、門及空調設備改善，其中2000年至2008年執行第一輪補助，每棟合法建物補助2萬5000元；2009年至2013年執行第二輪補助，也是每棟補助2萬5000元；2014年至2021年執行第三輪補助，金額則調高為每棟5萬元。

不過，2021年8月國防部頒布「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」後，2022年起的第四輪改為現金補償，依防制區等級發放每人每年450元、500元、600元的補償金，屏東機場周邊5里，除了和興里列為第二級500元外，其餘的信和、廣興、長安、永光等四里都列為第一級補助450元。

座談會上，地方里長與民代紛紛抱怨，與過去每戶一次獲得5萬元補助改善設備，現在每人每年才領450元，實在太低，而且還要蓋章，不只增加里長困擾，也引發更多怨氣，甚至出現不少嫌補償金太低而拒領者。

居民也抱怨，機場不只噪音、影響居民健康，也影響地價，他們雖然支持國防，但國防部也應體恤居民所受影響，建議軍方加強敦親睦鄰，撥地讓地方興建活動中心。

鍾佳濱綜合會議結論表示，因變更啟用的「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」與過去實物補助落差太大，民眾無法接受，建議調高補償金額；未來現金補償發放方式，應以便民不擾民為原則，並兼顧弱勢者的特殊需求；屏東榮總與國軍屏東醫院應允透過醫療服務回饋地方；第六聯隊也同意加強敦親睦鄰。

針對地方要求屏東機場比照桃園等民航機場補償，國防部葉瑞麟處長表示，民航機場是運用盈餘辦理補償，軍用機場沒有盈餘無法比照辦理，但會依財政狀況針對調高補償金建議進行檢討；有關補償金發放方式，將研議未來直接匯到居民帳戶。