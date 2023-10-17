許多竹科人士可能因為各種原因選擇通勤上班。一位住在台北原家庭的竹科男子表示，近日他因身體不適臨時回家，聽到隔壁的哥哥房間傳來陣陣叫床聲，原本他還不以為意，沒想到下一幕竟是才剛懷孕的老婆全裸走進房間，讓他瞬間感到綠光罩頂，馬上衝進哥哥房間大暴走，沒想到哥哥見狀反而提議，「不然我老婆也給你弄」，讓他相當崩潰。

原PO在Dcard發文表示，除了爸爸過世多年不在了，他們全家成員媽媽、哥哥、嫂嫂、他和老婆都住在一起，當天他因身體不適臨時回家休息，哥哥房間傳來陣陣叫床聲，他並未沒有多想就回到房間滑手機，沒想到過沒多久，「我老婆脫光走了進來」，原PO馬上意識到不對勁，氣得衝進老婆和哥哥的不倫現場，質疑一切的來龍去脈。

原PO萬萬想不到的是，哥哥發現姦情曝光後，反而提議「不然我老婆也給你弄」，還說其實嫂子跟他老婆講好想要交換，「我老婆也對你有好感」，所以才會演變成這個情況，讓原PO崩潰直呼三觀盡毀，尤其是老婆最近才剛懷孕不到3個月，讓原PO忍不住心中思緒，「我懷疑不是我的」。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得你先去掛身心科，不管你要不要離婚，現在穩住自己的心理健康才是最要緊的」、「你不在家的日子，其他家人謎片都看太多了？」、「我有一個國小同學（女生），也是跟他姐姐的老公搞在一起，後來雙雙都離婚了，不過姐妹多年以後居然還和好了，我比較震驚，然後妹妹目前找到新的老公改嫁了」。