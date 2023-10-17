錢薇娟今（17日）與關詩敏、吳心緹、Elkie、盧以恩、JUDY一同出席好看娛樂製作的《炸裂吧女孩》開鏡記者會。被問到江宏傑的近況，她表示2人私下常吃飯，但對於離婚官司等事並不知情。

江宏傑7月底前往日本召開記者會，指控前妻福原愛離婚後未履行法院判決，甚至失聯。錢薇娟今表示，私下沒主動詢問過江宏傑關於官司的事，「我覺得過程中他都很正向，很符合運動家的精神」。

錢薇娟記《全明星運動會》後，再接女團選秀節目《炸裂吧女孩》，她將在節目中陪伴24位參賽者一起成長。曾為唱跳歌手的她，當場承諾如果節目最終前進小巨蛋，她就會站上舞台重現唱跳風采。

錢薇娟說，跟《全明星運動會》不同的是，面對男生時可以說重話，但女生可能就要比較微婉，「但通常我在帶球隊的話，我也是會直接講」。

第4季《全明星運動會》在比賽過程中，郭泓志帶領的黃隊爆出霸凌事件，錢薇娟今表示在她的隊伍絕對不可了發生這件事，「不管給予我們的是掌聲還是噓聲，我們都感謝大家」。