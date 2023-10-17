桃園市大溪區中正公園擁有百年歷史，鄰近大溪老街，不僅是居民休憩據點，每到假日也聚集遊客，但公園內既有的遊具及體健設施老舊，不符合現有法規，市府風景區管理處將執行改善工程，日前舉辦地方說明會獲得地方支持，為避免不便，工程將分2期施工，第1期將於2024年3月動工。

桃園市風景區管理處長廖育儀說，大溪中正公園建於1909年，俯瞰是台灣的形狀，該處是地方居民平日休憩場所，假日則是遊客逛完大溪老街後的歇腳處，目前園區狀況，有設施閒置、動線不明及兒童遊具老舊問題，無法符合現有法規。改善工程將針對涼亭、護欄杆、排水溝蓋等改善並清除整理雜亂物，同時加強園區內開放空間及行人步道夜間照明設施，以營造舒適的夜間活動環境。

改善工程日前舉辦地方說明會獲得居民一致認同，預計將在2024年3月動工、10月完工。為提供更優質的旅遊環境及施工需求，工程將採2期分階段施工，第1期工程自大溪老街入口至相撲亭範圍，預計採分區施工及避開節日時段進行，第2期工程則自相撲亭至鎮南宮範圍。

廖育儀表示，目前第1期預計爭取經費約2300萬元，已排入今年度議會審查，同時評估申請中央營建署計畫型補助經費，持續辦理第2期規畫。桃園市議員陳治文則說，大溪中正公園不僅是居民也是來自各地遊客重要的休憩據點，是大溪老城區的指標環境，樂見市府執行環境改善工程，地方也期盼，工程施作一定要避開重要節日及慶典活動日期，力求將工期時間縮短。