隨著台灣觀光業的蓬勃回升，在今年1至8月，台灣已迎來超過380萬觀光客，年底旅遊旺季即將到來，也預計將有更大量的觀光人潮湧入，特別是在耶誕節和跨年夜假期，台灣的觀光景點將吸引更多遊客。

台北101每年在12月31日當晚舉辦的「跨年星空派對」，是場具震撼力的體驗，讓顧客在煙火的璀璨中，以近乎觸手可及的超近距離欣賞，不僅可俯瞰整個台北市的夜景，感受台北城市跨年夜的燈火閃爍，享受美食和音樂，讓旅客留下難以忘懷回憶。

「2023台北101跨年星空派對」套票今（17日）起於Stage ＠TAIPEI 101（Stage101），及KKday旅遊電商平台獨家開售，活動將於2023年12月31日（日）晚上10點開始，一直持續到次年凌晨1點，當日晚上9點起於台北101購物中心5樓觀景台售票櫃台入場，全活動僅限800人，每張套票售價為NTD 2800元／人，並特別提供11月30日前享有早鳥限時優惠價2520元。此外，台北101首次提供限量快速

通關票，每張售價為3300元，給予顧客更快捷的入場體驗。