以「Beyond Time」為鐘表設計理念的寶格麗（BVLGARI），不僅打造製表技術領先的腕表，且融入華麗珠寶元素，讓「時間」有了豐富多元的面貌，近日寶格麗在台北101發表今年度的重量級腕表新作，邀請蔡凡熙與林予晞擔任展演嘉賓，入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角的林予晞透露近日忙著睡美容覺和做「體雕」，為本周六登場的金鐘紅毯時尚做了萬全準備。

寶格麗碳金組合的Octo Finissimo CarbonGold腕表，鍛造碳包覆鈦金屬表殼，輕盈耐用。（BVLGARI提供）

林予晞說，今年與她一同入圍視后的競爭者都是前輩，桂綸鎂甚至是她的偶像，如今竟能與昔日的偶像如此靠近，讓她覺得很不真實，甚至有點小害羞。蔡凡熙則分享男人對待腕表，有時就像是情人一般，他會向朋友介紹自己手上的腕表，訴說腕表背後的故事，平日不時擦拭腕表，或是為表上鍊，是一種男人專屬的浪漫。

寶格麗Octo Finissimo Skeleton 8 Days鏤空八日玫瑰金腕表，機芯再升級。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金雙圈鑽表。（BVLGARI提供）

今年寶格麗重探索材質、色彩、設計和傳統工藝，並賦予新意，創新材質和工藝再升級是今年寶格麗腕表的兩大趨勢，其中以屢獲腕表大獎、迄今已締造八項世界超薄紀錄的Octo Finissimo系列超薄腕表最受矚目，一款碳金組合的Octo Finissimo CarbonGold腕表，表殼是以鍛造碳包覆鈦金屬，不僅輕盈且更加堅固耐用，煤黑色調與華麗玫瑰金色的對比色調，更添奢華，是今年的代表作。

採用古典嵌花工藝（Intasio）拼貼珍珠母貝表盤的LVCEA女表，充分展現寶格麗珠寶工藝。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’Dream珠寶表，融入活動鑲嵌工藝，彩寶會隨著身體的律動而舞動，十分唯美浪漫。（BVLGARI提供）

寶格麗Aluminium卡布里島特別版計時腕表，表盤融入地中海的藍色漸層色調。（BVLGARI提供）

寶格麗Aluminium網球Match Point特別版，以綠色橡膠的表圈和表帶呼應網球主題。（BVLGARI提供）

Octo Finissimo Skeleton 8 Days鏤空八日表，則是製表技術再升級，全新自製機芯BVL 199 SK具備8日動力儲存，體現Octo系列核心精髓。首度採用可拆換表帶設計，是今年Octo Roma系列腕表的一大特色，隨表帶有精鋼表鍊和橡膠表帶，可依時尚造型變化拆換。

寶格麗女表也不乏令人眼睛一亮的創意，如採用古典嵌花工藝（Intasio）拼貼珍珠母貝表盤的LVCEA女表，充分展現寶格麗珠寶工藝的優勢，另一系列鑲嵌彩寶的Divas’Dream珠寶表，融入活動鑲嵌工法，彩寶會隨著身體的律動而舞動，十分唯美浪漫。

另寶格麗最具指標性的Aluminium計時腕表搭載全新機芯B3 81，Capri限量版的表盤融入卡布里島亮麗的地中海藍漸層色調，充滿義大利夏日風情，另一款網球Match Point特別版，以綠色橡膠表圈和表帶呼應網球主題。