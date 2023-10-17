嘉義市蘭潭音樂噴泉獨特的拱門水舞造型，獲教科書業者收錄至112學年度國中數學第6冊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

蘭潭教科書業者稱讚蘭潭噴泉的優美拋物線造型，適合作為數學二次函數圖形的教材。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市蘭潭音樂噴泉獨特的拱門水舞造型，受教科書出版業者青睞，收錄於112學年度國中數學第6冊中，用於拋物線（二次函數圖形）的範例教材，而因密集雷擊被打壞的設備已修復，將於本月20日（周五）晚間7時30分恢復演出。

教科書業者「南一書局」向嘉義市政府表示，蘭潭音樂噴泉是全國知名的夜間景點之一，優美的拋物線造型，很適合作為數學二次函數圖形的教材，能促進老師講課、學生學習成效。

南一書局感謝嘉義市政府打造有益教育的觀光景點，還無償提供作為教學教材，希望全國學子們學習數學的同時，了解到台灣之美，並到嘉義市觀光旅遊，實地體驗嘉義市美景。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭音樂噴泉是嘉義市夜間一道美麗的風景，能被收錄為112學年度國中數學的拋物線（二次函數圖形）範例教材，不僅讓數學教材更生動有趣，更讓觀光建設與教育學習跨域結盟，是非常富於教育意義的城市觀光行銷。

蘭潭音樂噴泉因9月10日嘉義暴雨，雷擊閃電交加，約6小時閃電770次，密集落雷造成音樂噴泉的電子零組件毀損，無法正常運作，嘉市府宣布暫停演出。

嘉市府觀新處表示，音樂噴泉相關設備已修復，經系統測試後，將於10月20日晚間7時30分恢復演出，演出時間4至10月每晚3場次，分別為晚間7時30分、8時30分及9時30分；11月至3月每晚4場次，即夏季時間3場次之外，加碼晚間6時30分，每場次演出3首曲目共10分鐘。

嘉市府觀新處表示，蘭潭音樂噴泉長度與最高水柱高度均達50公尺，演出至今已超過7年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。