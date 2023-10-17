埔里鎮公所3年前在長壽公園增設遊憩設施變成共融式公園，2020年底啟用時邀幼兒園孩童體驗。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮公所3年前在長壽公園增設遊憩設施變成共融式公園，衛福部2年前修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，加強對組合遊具等設施的安全標準，因長壽公園的遊憩設施不符安全規範年初封閉，民眾向民代陳情，縣府會勘後將斥資200萬元改善。

長壽公園位於埔里鎮中華路、自強路口，占地逾600坪，早年僅設置涼亭和少許健身設施，埔里鎮公所順應居民需求，3年前向中央爭取400多萬元經費在公園增設共融式遊具，深受鎮上孩童、居民喜愛，遊戲場年初突然封閉。

埔里鎮公所解釋，衛福部2年前修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，加強對組合遊具等設施的安全標準，發現長壽公園的遊憩設施竟然不符現行法規的安全規範，由於鎮庫負擔沉重，無法汰換整組遊具，礙於法規今年初封閉該公園遊戲場。

南投縣議員陳宜君說，長壽公園的遊憩設施相當受歡迎，家長原本天天帶孩子去公園玩，年初起公園遊具卻看得到、玩不到，大家都覺得很可惜，她接獲陳情前往會勘，發現公園遊具還很新，礙於法規暫時封閉，而涼亭附近地磚鋪面有落差及破損，請縣府會勘、改善。

南投縣長許淑華日前會勘後表示，公園遊具經合格機構檢驗，主要是溜滑梯、攀爬繩、安全柵欄長寬高，及設施卡榫、螺絲、地點等安全性不足，將請廠商評估是否透過更換、增補，讓遊具符合現行法規，已指示相關局處協助埔里鎮公所改善公園遊具，讓孩子能重返遊戲場玩。

縣府17日表示，縣長許淑華已簽核107萬元改善長壽公園的遊具設施，讓遊戲場能符合現行法規，並追加93萬元修繕廣場地磚、玩沙池等場域，並將增設活動式遮陽網等，給孩子更安全、更舒適的活動環境。