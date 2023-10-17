藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，從《我猜我猜我猜猜猜》出道後，多次出現在各大綜藝節目中，憑藉著犀利發言與自然不做作的個性，擁有不少粉絲支持。此外，她也也積極經營副業，今(17)日在社群上曬出徵才資訊，除了有高月薪外，不定期調薪福利也讓網友嗨翻。

薔薔屢屢出現在各大綜藝節目中擔任嘉賓，以直爽不做作的風格獲得不少粉絲的喜愛，而她平時也用心經營社群，更開設工作室當老闆，事業經營的有聲有色。今日，她的公司再度擴大版圖，曬出徵才資訊，向廣大網友們物色新血，

從相關貼文中可見，薔薔徵求有基礎剪輯技能的企劃助理職位，並列出諸如有駕照且會開車、協助日程排程與通知、能夠獨立完成企劃專案等能力需求。貼文中也一併附上備受網友們關注的福利待遇，除了基本的勞健保外，還包括提供餐點、可彈性居家辦公、獎金以及不定期的出遊活動，月薪則是開出4萬價碼，且之後還會不定期提高。

薔薔的徵才資訊曝光後，由於4萬的價碼在助理的平均薪資中屬於較高的金額，且各項福利待遇也優於行業平均，讓貼文曝光後，吸引不少網友羨慕留言：「薔薔給的薪資真的讚，對員工又很好」、「好想應徵」、「我轉行是不是來不及了。」

事實上，薔薔徵才的優渥待遇已非首次，日前她在社群上招募剪輯師的職員時，也開出了5萬元的起薪。此外，她的頻道中也出現過讓員工在大賣場自由購物的企畫內容，讓他們可以在30分鐘內盡情購物，良好的職場關係讓不少人十分羨慕。