聯新國際神經內科醫師黃騵駒。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

1名中年婦人2年前因腦中風導致失語症、右半身癱瘓及肢體痙攣僵硬，右手蜷曲、右腳無法站立，四處求醫未見明顯改善，她每周從台中到聯新國際醫院尋求神經針刺治療，治療的過程猶如「幫大腦重新開機」，以物理方式來幫忙改善中風後遺症，如已能緩步行走。

聯新國際神經內科醫師黃騵駒表示，該名女性中風已久，行動不便只能坐輪椅，右手蜷曲，說話不清楚，病情已是相當嚴重，透過針刺的方式，在病人頭皮、眼周、耳朵、舌頭等部位來興奮周邊神經，針刺部位主要是靠近中樞神經的頭部周圍，治療的過程猶如「幫大腦重新開機」，以物理方式來幫忙改善中風後遺症。

他說，神經針刺治療跟中醫針灸的共同點就是使用相同的工具，也就是針灸針，兩者差別在於中醫所做的針灸背後核心概念是經絡系統，而神經針刺治療則是以神經科學的原理，神經針刺治療是透過針刺人體特定部位，也就是神經反應點，來刺激興奮對應的大腦皮質功能，或是調整輸入視丘及大腦的訊息，改善神經功能達到自我修復。

除了腦中風，神經針刺也能治療慢性疼痛，減少輸入大腦的疼痛訊息，打破中樞敏感化的惡性循環，因為屬於物理方式治療，所以不會有藥物交互影響等副作用，甚至還能幫助減少止痛藥及其他症狀藥物的使用，對於已經使用多重藥物的病患是一大福音。

黃騵駒指出，神經刺針療法可應用於腦中風後遺症、頭痛、纖維肌痛症、神經痛、睡眠障礙、顱神經麻痺、多發性硬化症等神經疾病，或手術後疼痛皆可當作輔助治療。病人首次治療之前會先透過神經內科門診，安排專業檢查，找到確切病因並排除有時效性的急重症，之後即可安排神經針刺治療。