全國運動會21日至26日將台南市展開賽事，新北代表隊共有967位隊職員參加34個運動種類，代理市長劉和然今授旗新北代表隊，為所有隊職員加油打氣，由拿下台灣亞運史上第一面女子拳擊金牌的林郁婷代表揮旗，新北市體育總會也到場致贈加菜金，共同勉勵新北代表隊抱回全運會最高榮耀─總統獎。

劉和然表示，再過4天戰況最激烈的全國運動會即將開幕，延續上屆新北市承辦2021年全運會的「隨時上場」口號，祝新北選手在賽場展現成果，為自己爭取連霸、突破最佳紀錄，並抱回大會最高榮耀─總統獎。授旗儀式中，劉和然特別感謝新北市體育總會與市府團隊，以「選、訓、賽、獎、輔」落實拔尖固底計畫培育銜接運動人才。

新北市體育處指出，從今年2月起，新北市即積極辦理代表隊選拔及遴選作業並展開密集訓練，最終選出967位隊職員，參加34個運動種類。本屆精銳盡出，包括今天在授旗儀式代表接下新北市旗的亞運拳后林郁婷，她即將爭取全運會的第5面金牌；以及東京奧運銅牌、亞運銀牌的跆拳道選手羅嘉翎；還有東京奧運銅牌、在亞運以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，3項均破全國紀錄的舉重國手陳玟卉。

除此之外，新北堅強選手陣容還包括剛拿下臺灣亞運史上第一面女子柔道金牌的連珍羚、第一面女子體操獎牌的丁華恬、卡巴迪男子組銅牌的黃子明、陳政偉，將爭取全運會角力8連霸的鄭凱文、林銘軒，以及最強高中生體操選手莊佳龍等優異選手，都將繼續挑戰更佳成績保持連勝紀錄。

體育處長洪玉玲表示，全國運動會首場賽事已在8月20日由足球率先登場，新北市男、女足球隊均拿下銅牌，截至16日已進行公開水域、現代五項、射擊、足球、輕艇、帆船、划船、自由車(場地賽)等類賽事，目前共獲得8金、7銀、13銅，未來新北代表隊將持續累積金牌數，以奪下總統獎為目標。詳細賽事及選手資訊，請關注「新北運動聚點」臉書粉絲團。