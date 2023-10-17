勞保局10月份勞保、國保各項給付陸續入帳，本周至月底，10月下半還有國民年金保險喪葬給付、國民年金保險生育給付、老農津貼、農民月退休儲金、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）等13項給付將撥款。

據勞保局最新統計，勞保3大年金給付發放人數為173.38萬人，發放金額323.5億元，平均每人領取金額1.87萬元。

其中，老年年金發放人數168.28萬人、發放金額317億元，平均每人領到1.88萬元；遺屬年金發放人數為4.6萬人、發放金額5.9億元，平均每人領到1.28萬元；失能年金領取人數4843、發放金額5465萬元，平均每人領到1.12萬元。

國民年金保險老年年金給付，請領人數138.9萬人、發放金額54億元，平均每人每月領到3890元。

國民年金生育給付，金額按被保險人分娩或早產當時之月投保金額，一次發給2個月生育給付，如果是雙胞胎則給付4個月、3胞胎給付6個月，以此類推。目前月投保金額為1萬9761元，生育給付2個月為3萬9522元，生雙胞胎可領4個月則為7萬9044元。

國民年金喪葬給付金額，按被保險人死亡當月之月投保金額，一次發給5個月，目前月投保金額1萬9761元，5個月即為9萬8805元。

依據勞保局行事曆，10月各項給付入帳日期如下：

2023／10／5：國民年金保險生育給付。

2023／10／12：國民年金保險生育給付。

023／10／16：國民年金保險喪葬給付。

2023／10／19：國民年金保險生育給付。

2023／10／20：老農津貼、農民月退休儲金。

2023／10／25：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

2023／10／26：國民年金保險生育給付。

2023／10／30：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）。

2023／10／31：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金。