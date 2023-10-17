今天論壇臺灣亞太監理科技協會理事長謝明華教授率先從人工智慧在各金融次領域的應用發展拉開論壇序幕，除深入淺出的介紹生成式AI的運作之外，亦分享生成式AI在銀行、投資及保險等領域的應用案例。

政大數位金融創新實驗室副執行長李震華博士在講題中指出，AI發展勢不可擋，監理法遵應用當可借力使力，並以四層次分析AI驅動監理科技應用發展，最後提出KYD(知道你的資料)、Human In the Loop及深度整合三大發展重要議題。

澳洲蒙納許大學法學院的臧正運教授，特地受邀回國分享AI監理科技的規制與開創議題，提出包括監理沙盒的省思運用、資料治理的框架思考及數位轉型的跨界協作三大展望以為因應。

中國信託銀行王俊權資深副總經理從金融業者角度出發，論及金融是信任的產業，在追求價值的同時也必須同步考量風險的平衡，強大的AI創新發展必須搭配治理機制的支持才能讓企業規模化的應用落地。

楊秀怜提到，金融行業屬於高度監管與個資保護的行業，如何能利用AI技術提升產品與服務的競爭力同時，也能符合金融監理的要求是關鍵課題，而捷智早早投入不少資源將AI技術應用在本身的產品與解決方案中，提升AI角色價值，深度整合及發揮監理任務。她指出，捷智商訊從3、4年前開始開發AI工具，去年市場需求熱度上升，捷智商訊陸續導入央行、金管會，協助金融業者與主管機關溝通橋樑：而除了法規遵循開發AI應用外，洗錢防制也運用AI應用，以往銀行投入很大成本在洗錢防制，如何認定洗錢又是一大繁瑣事，會影響銀行人力成本及工作量，透過捷智商訊產品可事先做到預測及建議，建立更大功效。