台灣駭客協會遭冒名刊臉書廣告，誆稱可幫討詐欺損失，遂行「二次詐騙」。（取自臉書）

刑事局發現，近來「二次詐騙」有增加趨勢，詐騙集團會假冒律師、駭客、科技公司，甚至國際刑警，在網路刊登廣告，誆稱可協助「找回被騙的錢」，誘騙被害人上鉤，再以手續費等名目詐財。近日，「台灣駭客協會」也遭冒名設立臉書粉絲團並刊登廣告，指有辦法「入侵」詐騙平台，協助恢復受害者損失，正宗的台灣駭客協會則發出聲明強調，並沒有提供這種服務，如被詐騙，請儘速報警。

刑事局表示，二次詐騙是指詐團鎖定曾受騙的被害人，假冒身分，聲稱可幫其追回遭騙款項，但必須收手續費、保證金等，利用被害人急於追回被騙款項的心理，設局騙錢。官警指出，二次詐騙利用人性弱點，非常惡劣。

台灣最早的二次詐騙，是靈骨塔詐欺，1980年代的鴻源吸金案，當年被害人名冊，20年後被詐團掌握，施以靈骨塔、生基位的詐術。中正大學犯罪防治系教授許華孚則分析，被害人存在賭徒心態，想討回被騙錢，僥倖賭一把，結果被多剝一層皮，被騙更多。

警方發現，二次詐騙近來頻繁「買廣告」，包括冒名律師或駭客協會組織。台灣駭客協會就遭冒名設立粉絲專頁，誆稱他們能入侵投資詐騙的網路平台，成功幫230名受害者，追回高達8000萬。警方說，詐團是藉此誘騙被害人私加LINE聯繫，再以其他手續費等名目設局騙錢。

正宗的台灣駭客協會發聲明表示，不斷有詐騙集團假裝成他們的粉絲專頁，以「打擊詐騙」的名義詐騙。相信大家一眼就看得出來詐騙的技巧有多拙劣，甚至詐騙集團還買了廣告。他們強調，台灣駭客協會並沒有提供這種服務，如果有被詐騙的情況，請儘速向警調單位尋求協助，也請大家行舉手之勞，對詐騙廣告按下檢舉，還 Facebook一個清靜。