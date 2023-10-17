藍白整合陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今天下午質疑國民黨所提民主初選有時效、可行性、可信度3問題，她強硬表示，「若要協商民調的部分，我們當然可以繼續見面，但若要協商民主初選，我覺得再協商幾次也不會有結果」。

黃珊珊說，今天看得國民黨提出藍白二次會會談規畫，上一次希望國民黨提供具體書面意見，也請國民黨對民調表示意見，國民黨一再表示信度、效度的問題，上次會議都有提過，會後也聽到侯辦執行長金溥聰一直對外說明。

黃珊珊強調，不可避免的，這次協商時間，11月20日要登記，民主初選方式，不管如何有幾個問題，書面回覆已經很清楚，有三個很重要的事情無法解決，第一就是時效，全國設投票所、要簽認同卡、還要當天投票，這麼多細節不太可能在民眾黨希望的10月底前作成相關協議，10月底前要做到這個結果，是不可能的任務。

黃珊珊說，全國區域這麼大，要設置多少投票所，人力物力、選票的印製，認同卡簽署，還要寫相關程式，最重要身份認證的方式，在國外的方式，尤其像美國初選都是州政府協辦，沒有州政府協辦，政黨大概沒辦法做到認證與勾稽。

黃珊珊指出，投票所設置人力物力非常大，不管是設5000個或1萬個，重點是可能花費上億金額，可能金額上民眾黨沒辦法分擔。

黃珊珊說，最重要是，這是主動式投票，不是像民調採取隨機，隨機性更低，直接投票是大家認為相對民主的方式，但是在台灣時空環境，柯辦認為應該非常困難執行，尤其不太可能在10月底以前完成，今天就可以具體回應說，在時效性、可行性、最重要是可信度（有疑慮）。

黃珊珊指出，所謂開放式民主初選，在台灣只有1995年民進黨、1998年新黨實行過，過來20、30年幾乎沒有再執行，可能就是進到台灣以後，相關作業在台灣有其他質變，20年來各政黨內，不管是對比式民調、互比式民調，或是黨員投票，再也沒有採取開放式初選，現在的可信度值得存疑。

黃珊珊說，最重要是主動性投票意願，違反民主投票秘密原則，這些人要先拿身分證跑到投票所先表達投票意願，甚至還要簽一個認同卡，比連署總統還要困難。

黃珊珊酸說，感謝國民黨在2周內想出他們認為比較有效的方法，但是可行性跟可信度都有高度存疑，到現在為止，柯辦認為可行性非常低，「謝謝金執行長，明知不可為而為之，也真的辛苦了，但這個案子的困難度超乎我們的想像也超乎我們的能力」。

黃珊珊強調，目前希望回到民主初選，真正按照自己原來使用的方式，來做公平比較，10月底前程序來說，國民黨提案困難度來高，希望國民黨參考A、B案，也可以協商；「若要協商民調的部分，我們當然可以繼續見面，但若要協商民主初選，我覺得再協商幾次也不會有結果」。

黃珊珊表示，謝謝對在野整合有這麼高的關注，但是也很希望是一場公平、公開、公正的，一場公開的機制，而不是對各自政黨有利，而採取互相不是合作的方式，而是互相抵制的方式，還是希望回到民主機制，讓大家各自說服支持者。

她強調，不是兩黨談好就會讓支持者願意跟隨，一定要有公平公開公正的機制，讓支持者能相信此機制能夠產生最強候選人，這才是兩黨協商最重要目的，而不是互相攻擊，製造大家的衝突，但是時效、可行性、可信度，這三件事情是最重要的關鍵。

柯辦發言人戴于文強調，民眾黨、柯文哲保持最大善意，用最大的彈性，提供國民黨與侯友宜做選擇，有A案、B案，希望盡快針對全民調執行的方式，兩邊進到實質討論。