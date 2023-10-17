桃園市政府與長庚醫療財團法人合作推動桃園長庚轉運站BOT案，由市府提供土地，長庚醫療財團法人投資興建營運，繼去年完成轉運站棟正式營運後，其附屬興建的「長庚國際會議中心」，於今（17）日剪綵啟用，挾帶桃園國際機場、機場捷運及高速公路的地理優勢，以及寬敞空間與配置頂尖設備等條件，可望提供國際機構及專家學者跨界交流的最理想場地，進而帶動桃園地區蓬勃發展，並提升台灣在國際的能見度。

為慶賀這座重要指標建築的正式啟用，桃園市蘇俊賓副市長及長庚醫療財團法人王瑞慧董事長，親自出席上午的啟用典禮並進行剪綵，其他貴賓包括：桃園市政府衛生、交通、觀光等局處首長、立法委員及桃園市議會議員等民意代表、美國在台協會、直覺股份有限公司台灣分公司，以及長庚決策委員會程文俊主任委員、陳昱瑞名譽主委、林口長庚醫院翁文能名譽院長、林口長庚醫院陳建宗院長、台北長庚醫院黃集仁院長、行政中心潘延健總執行長等多位主管，共約500人到場見證。

長庚決策委員會程文俊主任委員致詞時表示，長庚醫院長期致力於醫療服務、教學研究與國際交流，也期盼以最優質的環境設備與各界進行醫療及學術之交流分享。在桃園市政府支持下，興建「長庚國際會議中心」，期望奠基在便捷的交通基礎上，更增進長庚體系與國內各界暨國際間的交流與學習，並成為國際間專業合作的重要平台。

桃園市蘇俊賓副市長致詞也指出，欣見此國際會議中心的啟用，相信除了提升國內的醫療與學術水準外，更能增進國際人士來訪意願，開啟桃園國際新視野，加速與國際接軌。

長庚國際會議中心盛大啟用。（圖／林口長庚提供）

「長庚國際會議中心」位在林口長庚紀念醫院及「桃園長庚轉運站」旁，外觀色調呈現雅致灰，入口處採俐落線條設計，整體感覺簡潔沈穩。樓高四層，樓地板面積共1,800坪，內部規劃會議廳一間，近400坪，共可容納超過600人；簡報室一間，約65坪，可容納100人；討論室四間，每間約45坪，共可容納約280人。每間均配備高速網路與頂尖顯示設備，影音及隔音效果一流，並安裝符合人體工學座椅，舒適無壓力。此外還可與林口長庚醫院會議場域連線，兼具集合式會議或分組討論多功能需求；並有寬敞的展示空間，可供研討會或是各式展覽會場使用，搭配轉運站高人潮流量，可有最好的行銷效果。

長庚醫院表示，今年3月啟用的長庚手術技能訓練暨研發中心，結合長庚國際級的訓練師資，提供國內及世界各國外科醫師完備的訓練場域，以造福更多病患。今後「長庚國際會議中心」即可同步進行視訊會議及手術技能示範，用途將更廣、更多元有彈性。

因地點緊鄰「桃園長庚轉運站」及長庚湖，會議期間亦可提供與會者多樣化美食饗宴及優美湖畔景觀。在「長庚國際會議中心」3樓梯廳，還矗立一座罕見具大的木化石，為王永慶創辦人生前珍藏的癭木，至少經歷5萬年以上淬練而成，特別移至此處讓前來會議者共賞並一探其特殊氣場。

「長庚國際會議中心」地理位置便捷，相當方便外國人士前來。可從桃園機場搭機場捷運「第三航廈站A13」或「第二航廈站A12」上車，到「長庚醫院站A8」下車，步行約9分鐘即抵達會場。若從桃園高鐵站過來，則可搭乘桃園機場捷運「高鐵桃園站A18」上車，至「長庚醫院站A8」下車，一樣步行約9分鐘即可抵達。