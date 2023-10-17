租房不租老年人，是許多房東心中會有的想法，但當真的遇到類似的情況時，你還能繼續堅持嗎？一名網友透露，家中房子空出來後正在找新租客，結果父親告知如果對方是老人或是有明顯慢性病的，不論經濟工作狀況多穩定都一律不租，讓他感嘆父親的決定有點冷血。

鄉民「G2S」昨（16）日在PTT女板表示，家中的長期租客日前買房搬走了，目前正在尋找新的租客，因為開的價位比行情低一些，所以很快就有租客詢問看房，不料父親要他帶參觀時，還要他試探性詢問，若這些租客中有老人或是有明顯慢性病的，無論經濟工作狀況多穩定，看房後一律婉拒不租。

原PO指出，父親說因為沒有房貸的關係，就算空著沒出租也沒有太多成本，寧願多花時間篩選房客的狀況與素質，也不願意隨便就租給不適合的租客，讓他忍不住說「這心態似乎對家裡最保護又覺得很冷血，該怎麼辦？」

租房議題瞬間引起網友討論，不過大部分網友反而力挺父親的決定，直言「你就當聖母啊，以後看到獨居老人死在你家套房，看你怎麼清理」、「你爸是對的，哪天你被通知收屍就知道後悔」、「情願空著也不要沾上麻煩」、「老人社福是政府要關心的事，不要雞婆害你爸房子以後變凶宅」。

還有許多人說「那你買一間租給老人啊」、「等你真的自己辛苦賺錢買房後，你就知道善心有多難」、「房子不是你自己辛苦賺錢買的，你才會問這種問題」、「自己賺錢買一間，你就不會發文了」。