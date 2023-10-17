新北市勞工局與新北市榮服處今在市府6樓大禮堂舉辦秋季就業博覽會，勞工局統計，參加活動約1167人次，徵才廠商收到1038份履歷，預計錄用429人，初步媒合率41.3％。

勞工局指出，今共有53家廠商參與，其中餐飲旅宿業為補實疫情解封以來的人力缺口，更是釋出超過破千個職缺招募新血，最高薪資上看57K。

勞工局長陳瑞嘉表示，徵才廠商開出超過2600個職缺，其中約4成2是餐飲服務業，主要是疫後景氣復甦，觀光及旅宿餐飲亟需大量人力，且年節將至，相關產業開始啟動人才儲備。

另外少子女化導致勞動力短缺，各行業都大喊缺工，勞工局也協助中央持續攜手宣導各類僱獎、就獎專案，盡力提供更完善的就業協助，陳局長也預祝求職者都能找到好工作。

勞工局表示，為落實在地就業，後續10月18日在鶯歌區北鶯市民活動中心、10月26日在中和區公所6樓禮堂、10月27日在五股勞工活動中心、11月3日在新莊區公所，就服處持續舉辦徵才活動，歡迎有興趣的市民朋友前往參加。