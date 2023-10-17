雲林縣北港鎮1名年輕女子懷疑遭變態男跟蹤，透過他人告知警方她日前在北港運動公園跑步，有男子一直跟在後方；在上班地點男子不斷騎機車經過看著她，但女子因沒有相關證據不願正式報案，警方以車追人找到男子，男子喊冤「只是騎車經過」，警方17日表示將加強巡邏，確保民眾安全。

1名民眾17日在臉書發文表示，北港運動公園有跟蹤女性民眾的色狼，民眾當下報警，但礙於男子不是現行犯，警察也抓不到他，所以不了了之。但是就在昨天、北港鎮內有女性民眾被這個「死變態」，從公園跟蹤到住家及上班地點，已經造成民眾恐慌。

臉書寫說，民眾已經報警處理，當下警察也到場處理，但是礙於台灣法令，且男子也沒有對民眾出手，所以不能當現行犯把男子帶回去警局，最後還是不了了之。實在搞不懂我們國家的法令，到底是在保護好人、還是在放縱犯人？這樣對女性已經造成恐慌！

北港警分局表示，日前當事女子的老闆告知警方，指女子在公園跑步有男子跟在後方，在上班地點也一直看到男子騎機車經過，還刻意放慢車速望向女子，女子因剛出社會，不知如何是好，因此由他代為通報警方，但女子因沒有證據，所以不願正式報案。

警方指出，事後員警根據監視器以車追人，找到涉案男子，男子表示他根本沒有在公園跟蹤女子，也沒有刻意騎機車經過女子上班地點，覺得自己很冤枉，由於沒有相關證據，最後只能讓男子回去。警方很重視女性安全，未來會加強巡邏、注意可疑對象，確保民眾人身安全。