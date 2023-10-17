紐西蘭政府今天宣布提供紐幣500萬元（約新台幣9526萬元），提供以色列、加薩及約旦河西岸之緊急人道需求。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，紐西蘭對於以色列及巴勒斯坦被佔領土上的生命損失與破壞深感悲痛。

希金斯宣布，政府將提供紐幣500萬元，提供以色列、加薩及約旦河西岸之緊急人道需求。

其中，向紅十字國際委員會（ International Committee of the Red Cross）提供紐幣250萬元（約新台幣4761百萬元）捐款，協助人道救援及醫療協助。另外，向世界糧食計劃署（World Food Programme）捐贈紐幣250萬元（約新台幣4761百萬元），以應對糧食不安全問題。

希金斯表示，政府也要求紐西蘭軍隊待命，以便在需要時協助紐西蘭人離開。

希金斯最後說明，這項捐款是在與反對黨領袖協商後決定的。