英國廣播公司（BBC）報導，比利時警方今天開槍擊斃1名突尼西亞籍極端分子，他被控昨晚在布魯塞爾街頭明目張膽地開槍擊斃2名瑞典足球迷，隨後在夜色掩護下逃離現場。

報導指出，這名45歲的突尼西亞籍男子拉蘇德（Abdesalem Lassoued）是在布魯塞爾斯哈爾貝克區（Schaerbeek）的一間咖啡館遭到警方擊中。

美聯社報導，布魯塞爾展開搜捕行動的數小時後，內政部長佛林登（Annelies Verlinden）告訴法蘭德斯廣播電視台（VRT），「我們收到好消息，找到了犯案的凶嫌」，據信凶嫌使用的武器也已尋獲。

佛林登指出，凶嫌身上尋獲的自動武器與昨晚槍擊案所使用的武器相同。

比利時總理德克魯（Alexander de Croo）稍早表示，凶嫌是1名非法居留比利時的突尼西亞籍男子，他使用軍用武器殺死2名瑞典人，並射傷第3名瑞典人，後者因「傷勢嚴重」，正在醫院接受治療。

社群媒體上流傳的影片顯示，昨晚1名身穿橘色夾克的男子騎著摩托車出現在路口，下車後先用步槍開了2槍，接著又開了3槍，然後跑進1棟建築物裡，再開了2槍，正要離開之際，又回頭補了1槍。

在黎明前的記者會中，德克魯說，「昨晚，3個人準備去參加一場精彩的足球派對，結果其中2人在殘酷的恐怖攻擊中喪命」。

德克魯強調，他的心與罹難者家屬同在，並已向瑞典總理表示哀悼之意。布魯塞爾已加強安全措施，特別是在瑞典社區相關的地方。

據報導，為追緝槍手，警方連夜突襲斯哈爾貝克區附近的一棟大樓，據信該名突尼西亞籍男子曾住在那裡，但並未找到他。

瑞典外交部則向比利時境內訂閱戶發送簡訊，要求他們「保持警惕，並仔細聽取比利時當局的指示」。

比利時司法部長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）表示，嫌犯曾於2019年遭比利時當局拒絕庇護，警方也認識他，因為他涉嫌參與人口販運、在比利時非法居留以及對國家安全構成威脅。

某個外國政府向比利時當局提供的資訊顯示，該名男子已變得相當激進，還打算出國參加聖戰。但比利時當局無法證實這一點，因此他並未被警方列為「危險人物」。

范奎肯伯恩還說，該名男子涉嫌威脅庇護中心的1名員工，相關案件的聽證會訂於今天舉行。

比利時負責庇護和移民事務的部長狄穆爾（Nicole de Moor）表示，該名男子在庇護申請遭拒後行蹤不明，因此當局無法找到他並將他驅逐出境。

布魯塞爾的恐攻警報也在一夜之間被提升至最高的第4級，顯示威脅極度嚴峻；全國其他地區的警戒等級也提升至第3級。先前當地的恐攻警報等級為2，意味威脅為中等水準。