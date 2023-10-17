拜登政府中國AI新禁令將出爐，全力防堵陸企在海外取得輝達晶片，資深分析師認為，預料跌最重的不是輝達，而是股價漲幅比輝達大的緯創、廣達、營邦、勤誠4家台廠AI伺服器，加上00878、0056等2檔高股息ETF的千億資金，除重壓緯創、廣達，技嘉、英業達、華碩、光寶科等4檔也是核心持股，提醒要等投信11月棄養後，股價才會落底，目前還不是進場抄底的好時機。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，舊禁令是禁止尖端AI晶片出口至中國大陸，但可出口運算速度較慢的降規版晶片，成為一大破口，陸企透過第3地取得先進晶片，遭點名的破口是中東、新加坡。

沙烏地阿拉伯與陸方合作AI，阿布都拉國王科技大學的華裔教授研發阿拉伯文大語言模型，負責AI技術是香港中文大學及深圳市大數據研究院。外界擔心中國透過與沙國合作，取得數量很多的AI晶片，轉用其他用途。

阿里巴巴集團旗下負責雲端運算業務的阿里雲，在新加坡設立全球第7座資料中心，提供AI運算平台、加速服務、核心應用，將從2024年開始運作，如此一來，阿里巴巴集團透過阿里雲的新加坡資料中心取得相當多的AI晶片。

蔡明彰認為，新禁令對相關公司股價會不會有重大衝擊，可從華為禁令來分析。2019年5月美國宣布使用美國技術生產的晶片都禁止出售給華為，打到台積電。

華為在禁令實施前，用飛機來台灣載台積電生產的晶片積極囤貨，但總有一天晶片會用完，因而透過第3方IC設計公司向台積電下單，取得晶片再出貨華為，被外界點名就是聯發科，美國發現漏洞，2020年8月把華為禁令擴大到第3方IC設計，消息傳來，8/18聯發科打入跌停，3天內從685元跌到551元，重挫20％。

推測輝達尖端晶片供不應求，有一定比例是來自中國在AI禁令下，繞道迂迴採購，否則不可能深圳華強北可買到輝達的A100。

他預期，美國新禁令將檢視輝達AI晶片有多少灌水，但股價跌幅最重不會是輝達，而是股價漲幅比輝達大的台廠AI伺服器，今年來輝達漲221％，但緯創漲245％，廣達漲235％，零組件營邦漲365％，勤誠漲225％。

輝達的H100成本3000美元，賣給客戶零售價3萬美元，利潤率高達1000％。即使受新禁令的影響，整體仍是暴利，但電子5哥沒有暴利，只是AI伺服器毛利率不錯，一旦出貨減少，再把市況不佳的傳統伺服器業務一起算，整體獲利不如預期，於是本益比將下修，估值跟著向下調整。

此外，還有績效的問題，對比AI指標廣達、緯創欲振乏力，面對績效壓力，所有基金經理人都不得不調整投資組合。

2檔高股息ETF，元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）重壓上千億元資金在AI鏈，集中在廣達、緯創、技嘉、英業達、華碩、光寶科等6檔股票，這些AI鏈在投信何時棄養才會落底，00878將在11月調整成分股，不無可能向操盤績效低頭，剔除部分AI股。

蔡明彰強調，幾乎所有AI鏈10月股價下跌，融資卻增加，廣達、緯創、技嘉、英業達、光寶科都是如此，散戶不僅不認輸，還想摸底。

緯創今年來融資最多近17萬張，從161.5元反轉下殺，融資大減到10萬張。散戶認為股價已大跌40％，跌到100元應是底部了，10月摸底，融資增加6800張，提醒這是危險訊號，緯創最後落底必然要積極融資減肥。

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