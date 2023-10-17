錢薇娟（中）領軍新選秀節目。（好看娛樂提供）

林襄今（17日）在錢薇娟的帶領下，與關詩敏、吳心緹、Elkie、盧以恩、JUDY出席好看娛樂的新女團選秀節目《炸裂吧女孩》開鏡記者會。林襄談到日前在台北時裝周上因穿火辣膚色內衣，遭到網友無情批評一事，表示不會把言論放在心上，但多少還是會有點不開心，「但還是希望帶給大家正能量」。

林襄說，她並不會因為網友的言論有陰影，「我們是表演者，然後完成設計師想要的要求，我自己是很滿意這工作項目，覺得算是完成一個里程碑」；尺度的部分，她自己沒有太多意見，只要公司方面溝通好就行。

林襄的化妝師、經紀人因為心疼她屢被攻擊，連2日接連在社群替她發聲，林襄今感謝他們的照顧，「她們是心疼我，因為畢竟很常在我身邊工作」。

被視為女神的林襄，一言一行都廣受討論，面對網友們的無情批評，林襄也總是微笑以對，最近印象深刻的？她笑說：「有網友說，我怎麼上下排牙齒顏色不一樣？」讓她很傻眼。

她日前出席活動，曾透露她與緋聞男友，同時也是樂天桃猿隊的球員男友馬傑森沒有聯絡，她今再次強調2人沒有聯絡」，工作滿檔的她更說：「沒時間談戀愛。」