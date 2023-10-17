前少將旅長、現桃園市議員于北辰日前在直播時開轟，自己對於國家能做出海鯤艦非常佩服，而有海軍退伍軍官如此看不起自己軍種袍澤，實在是無法理解。他還嗆聲，「如果你這麼厲害，就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。疑似遭指涉的前海軍艦長呂禮詩17日也在節目《觀點│畫龍點睛》透露自己擔任艦長的辛苦過往。

主持人唐湘龍詢問，有人問自己說為什麼呂禮詩被稱為「小艦長」，「艦長就艦長，為什麼要加個小？」對此，呂禮詩回應，「第一個我個子小，第二個我擔任艦長錦江級艦，600噸的軍艦相對比較小，我們國軍裡面一級艦就像成功級、二級艦中字號、三級艦是錦江級艦。」

呂禮詩進一步指出，自己要幫錦江級說一句話，在他當艦長的那個年代，我們官兵辛苦的程度比成功級還辛苦，那時候夏天的海峽偵巡都是錦江級做的，等到風季的時候才由成功級做，我們做的跟成功級一樣，我們甚至還要帶著運補輜重到金門、馬祖等地。

除此之外，呂禮詩還提到，自己是一個三級艦長，可是要護航的船都比較大，他們帶隊長官都是少將，很多的時候不是用船的噸位去衡量一些事情，自己是很有幸在海軍官校擔任5年半的教官，會有一種職志，因為帶的是學弟，所以要努力完成任務。

呂禮詩還披露，他在海軍官校時，有拿過國防部的優良教官，還有拿到軍事著作金像獎獎勵，那是非常難的，且那時候研究就是針對有關飛彈防禦。「這也是因為我不是空軍，但我可以談飛彈防禦。」

最後，唐湘龍也指出，「少將去壓少校，實在是很無聊，在新聞工作上面，避免看新聞講話，只是一時的，在功課上面做的深度，以及知識的廣度，才是重要的。」

而針對近日于北辰引發的風暴，網友也紛紛留言表示，「少將比少校懂得少，陸軍林子大」、「跑到偏鄉教書，跟為了當官講鬼話相比，直接就是屌打啊」、「當艦長都自稱小艦長的時候，他以為他還是大將軍啊？」、「您就讓他自曝其短吧」。