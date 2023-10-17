台北市議會工務委員會今天（17日）進行都市發展局、都市更新處等相關業務工作報告，會中多位議員關注台北市都更是否能達到「一坪換一坪」，然而北市都發局長王玉芬、都市更新處長陳建華都直言「辦不到」，瞬間引爆議員怒火，國民黨台北市議員李柏毅聞言痛批陳建華沒資格當台北市府官員，怒嗆「做不到下台」，現場氣氛火爆。

會中議員關注一坪換一坪的議題，國民黨台北市議員林杏兒指出，一坪換一坪是全民共識，市府要設法讓民眾換一坪換一坪，因為北市的建築物太過老舊，而民眾若無法一坪換一坪「就不願繼續談下去」，所以要想辦法讓都更加速推動。

然而都發局長王玉芬回應時，直言「一坪換一坪真的做不到」，過去或許做得到，但現在建造成本幾乎翻倍增加，但房價卻沒翻倍，也非容積獎勵問題，在容積率愈高狀況下，建造以及相關成本會遽增，邊際效益會愈來愈低。

對此，李柏毅指出，現在做不到，未來更做不到，因為成本只會不停往上增加，這樣北市都更永遠遙遙無期；他直言，住得安全、安心、一樣的空間才是都更的方向，但目前即便是精華地區的都更案，民眾都僅能分回約8成，以大安區為例，30坪房子都更後變成20坪，多數居民都不願意，那更偏遠、地段差的地區怎麼辦，市府官員一句「一坪換一坪做不到」，要如何說服民眾都更？

但更新處長陳建華指出，「試算過是真的做不到」，如果建商沒有利潤就不會來蓋，雖然對於公辦都更有算過一套合理機制，但招商困難，除非市府自己下做，不然招不到，還是要回歸市場機制。

李柏毅則反嗆，「沒辦法一坪換一坪民眾就不願意都更，何談後續的招商問題」，痛批陳建華的職責是要讓北市的都更能順利推動，「不然要你幹嘛，做不到就下台」；陳建華也不甘示弱的回嗆「做不到就下台，我沒有意見」，王玉芬也回應「真的做不到，誰來都一樣」。

接著李伯毅痛罵數分鐘，強調一坪換一坪是最基本的要求，住戶無法進行都更的原因，不是他們不想走、不想付錢，而是沒有能力走、沒有能力付錢，痛批陳建華沒有資格當台北市府官員，因為「他不是為了台北市民福祉著想」。