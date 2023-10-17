新北市1名36歲黃姓外送員，今17日下午13時許，到林口區文化二路二段一處社區大樓送完餐，步出社區草叢時，腳踩到草叢內的鋼筋，導致左腳掌穿刺傷，意識清醒，送林口長庚。
警消表示，今17日下午13時許，林口區文化二路二段一處社區一名外送員送完餐不出社區草叢，腳踩到草叢內的鋼筋，導致左腳掌穿刺傷，外送員當場痛到無法行動，打給消防隊求救，救護人員到場後，利用電鋸將鋼筋鋸斷，外送員意識清醒，緊急將他送林口長庚救治。
新北市1名36歲黃姓外送員，今17日下午13時許，到林口區文化二路二段一處社區大樓送完餐，步出社區草叢時，腳踩到草叢內的鋼筋，導致左腳掌穿刺傷，意識清醒，送林口長庚。
警消表示，今17日下午13時許，林口區文化二路二段一處社區一名外送員送完餐不出社區草叢，腳踩到草叢內的鋼筋，導致左腳掌穿刺傷，外送員當場痛到無法行動，打給消防隊求救，救護人員到場後，利用電鋸將鋼筋鋸斷，外送員意識清醒，緊急將他送林口長庚救治。
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