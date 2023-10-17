國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰與民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊日前討論「藍白合」，但是在人選產生方式有歧見。黃珊珊今提出兩民調方案要金溥聰接招，金溥聰回應，對於黃珊珊強勢要他們二選一感到失望，「要我們怎麼回答？」不會現在做決定，只能用「無言」兩字來說。

侯辦今天發給柯辦「開放式民主初選」方案，柯辦下午也提出他們的「民調AB方案」。不過金溥聰對於柯辦所提民調方案感到不滿，覺得柯辦把在野聯合的氛圍弄成很像「淘汰賽」，黃珊珊態度強勢，逼他們只能在這兩方案二選一，否則就不談了，讓他很失望。

金溥聰說，對於黃珊珊所提方案，侯辦不會立即回應，因為當初閉門會議時，黃珊珊告訴他，她只代表競選辦公室，民眾黨是集體領導等，因此他會等民眾黨方面確認，黃珊珊的意見是否代表民眾黨、代表柯文哲的意思，再做決定，侯辦對於藍白合仍保持善意空間。

金溥聰批評黃珊珊把藍白合變成殊死戰、淘汰賽，用很嚴肅的臉說「願賭服輸」，金溥聰強調，藍白合應該是要「組聯隊」的形式，而不是淘汰賽，他也坦言，侯辦有準備「備案」，備案就是希望選票上就是藍白「一正一副」，而不是輸了的人就只能推薦副手，要不要還是選贏的決定，好像贏者全拿。

金溥聰還說，他不會說「只能接受我們的機制」，這不會是我們的態度，侯辦始終都希望雙方坐下來談，磨合出一個彼此都能接受的方案。

對於開放式民主初選，金溥聰也說，他希望可以讓在野支持者的選民以行動出門投票，讓在野聯盟變成一種「運動」，選民需要很強的動力才會出門投票，如此一來，民主初選也能成為一種全國造勢，壯大在野的組合聲勢。

對於柯陣營質疑的時效以及經費問題，金溥聰說，時間上他們估算過絕對來得及，理想是在11月4日或是5日投票，國民黨也已經準備好全國至少73個投票點，在人力物力甚至防弊作業上，只要民眾黨明後天願意坐下來談，甚至還有雙方回去磋商的時間，時間上絕對來得及，成本也不會太高，兩黨各自分攤不是問題。