去年底，新北市中山國中學生在「黑特／告白中山股份無限公司」發文，表示學校限制穿衣及頭髮染燙自由，該版主整理完後發函新北市政府，半年後竟收到傳票，雖獲不起訴但怒斥新北市政府以刑逼民。對此經發局回應，「靠北／告白中山股份無限公司」並未辦理公司登記，且臉書簡介中有「社群媒體代理商」字樣，疑有違反公司法第19條規定。

經發局表示，該案去年12月28日經民眾檢舉「靠北／告白中山股份無限公司」，以未登記之公司名義經營商業權充個人營利之行為，經查「靠北／告白中山股份無限公司」並未辦理公司登記，且陳情人檢具之臉書簡介內容中，有「社群媒體代理商」字樣，疑有違反公司法第19條規定，因該規定涉及刑法處分，循例將全案移請司法機關調查釐清，並尊重司法機關的調查結果。目前該粉絲專頁已更名為「靠北／告白中山股份無限匿名版」，已無涉法爭議。

「黑特／告白中山股份無限公司」版主整理出的訴求內容包含，學校要求「學生帽T帽子必須塞到上衣內、不能外露」，「禁止學生外穿禦寒外套」、「限制學生髮式不染、不燙」，發函希望新北教育局調查中山國中違反教育部「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」的情形，並督導學校改善，沒想到半年後收到新北地檢署的傳票，竟是新北市政府把投訴學生移送新北地檢偵辦。

為此，社群版主發出公開聲明強調，「強烈呼籲各級行政單位依法行政，若有應修正之處當從善如流，而非以刑逼民、官官相護。面對公部門此類『解決不了問題就解決提出問題的人』的態度，我們將持續致力於弭平校方與學生之間的不平等權力關係，並感謝各界的支持與使用。」

台灣青年民主協會認為「學生以股份無限公司為名經營匿名版，並非公司法規定的公司類型，且提供匿名平台讓學生發表意見，完全無涉任何營利業務，明顯不符合公司法第 19 條的構成要件，新北市府的作為明顯是濫用司法資源來恐嚇、報復陳情學生，違反聯合國兒童權利公約的意旨，可能讓學生未來在向政府提出申訴、陳情時，產生寒蟬效應。」

新北市政府副發言人張劭斌表示，市府表示教育局接獲投訴校方服儀案件以及經發局接獲檢舉疑似違反公司法案，兩案分屬獨立案件，並無任何關連性，後案係經發局另案接獲民眾檢舉該社群涉及公司營業事實的可能性，由於此調查非屬行政機關權限，所以循例依規定以公文移送司法機關釐清。