命理師張盛舒控告「靈機文化公司」推出掛名詹惟中親批的多個網路產品，抄襲他所經營的「科技紫微網」原創內容侵犯著作權，雙方進入司法程序目前已開過兩次庭。張盛舒再度指控抄襲的品每天都還在賣。對此詹惟中反駁表示，「案件仍在偵查程序中，本來我為了尊重檢察官的辦案，想等到有調查結果後再跟大家分享，但對方卻『軟土深掘』、變本加厲提出的種種抹黑言論，我決定立刻站出來保護自己、為自己發聲。」

詹惟中提出四點澄清強調:

第一， 我從來沒有抄襲張盛舒的東西。我算命超過四十年、著作將近三十幾本，而且我有自己的一套理論系統，我根本不用抄襲他。在法庭上，也沒有任何證據證明我抄襲他。

其次，對方在法庭上提不出證據就轉向在媒體上施壓，居然說會每天貼一則對我不利的貼文。我想說：如果你手上有證據、如果你真的是被害人，為什麼不自己去告其他人？還要我提供證據？實在矛盾。顯然是在沒證據的情況下，想藉由媒體損害我的名譽來炒作他自己。根本是濫用司法資源和社會資源。

第三， 我在調查中全程尊重偵查、如實回答問題。對方顛倒是非說我說謊，事實上是對方連在法庭上都敢故意扭曲我的陳述，造謠生事，我和律師在庭上也當場反駁他胡說八道。

第四， 我沒有利用這次事件宣傳更沒有拿網友任何一毛錢，哪來的牟取暴利！反而是他是藉由新聞炒作，幫自己的網站打免費的廣告！

詹惟中說，「這幾周在北美演講，有好多聽眾支持，讓我又想起分享算命的初衷。針對張盛舒各種不實、抹黑言論，我保留一切法律上權利。我是一個愛好和平的人，所以盡可能幫助需要幫助的人。」

「我相信這些事情不會影響我對算命的熱誠，也希望張先生不要再亂說話。我一生潔身自愛追求好名聲，今天遇到這種事情，除了氣憤跟無奈之外，希望司法還我清白，也還給社會大眾一個清靜的空間和司法環境。」

今年7月詹惟中開庭時說他沒有跟靈機合作，是靈機抄襲他，盜用他的名字和照片害人，他也是受害者。他在2023年5月知道被告以後，已經請靈機下架他的照片。並在8月12日公開聲明：「本人並不知悉靈機公司盜用本人肖像行銷宣傳，被提告後已經請靈機公司下架。」