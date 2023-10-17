新世代ZINGER正式上市，其中，旗艦型的車型銷售占比超過50%，中華車總經理陳昭文表示，開賣初期消費者都會以CP值較高、ADAS系統完整車型為主，目光瞄準高階旗艦型，後續穩定預估銷售車型達到平衡。目前整體預接單達400台，預估年底前銷售目標可望突破2000台。

大環境不佳影響消費性產品，第四季景氣復甦力道仍有待觀察，但汽車市場今年缺車缺晶片衝擊排除，市況得宜。陳總座也提到，即使目前變數太多，地緣政治、總統大選、通膨等因素，但狀況沒有預期中的差，評估近幾個月車市仍會比預期佳。而明年車市，雖然仍待時間觀察，但預估明年車市與今年差不多，主要受到無大選不確定影響、升息狀況緩解、復甦力道明確，銷量可期，產能亦持續提升。

至於現階段最大變數的以巴衝突，預估影響不大。陳昭文進一步說明，以色列為晶片重鎮，雖然對汽車市場影響不大，但如果衝突擴大，對台灣以半導體群山的經濟仍有波瀾，恐衝擊消費力道。

商用車方面，陳昭文提到，雖然也有休閒用途增加，用途多元，且近幾年受年輕人因自排等因素而提升購買力，但基本上還是以商用為主，需求已接近飽和，政策受惠下提升銷售力道，預估後續需求會回歸正常。不過值得一提的中華菱利電動車E300，為純電動商用車，推出後銷售也比預期好。

電動車時代來臨，不過台灣市場一次到位純電動車(BEV)，還是中間經歷插電式油電混合車(PHEV)、油電混合車(HEV)，里程焦慮同樣是消費者關注，而明年納智捷LUXGEN n7純電休旅也可望帶動該市場銷售接受度，加上國外品牌大廠帶動力，電動車市場後續狀況值得觀察，中華在油電生產線也可隨時應變，混線生產。

中華MG銷量同樣亮眼，擴產將按人力招募狀況而定，評估年底前單月生產1800台，明年第一季預估展開下一段產能拉抬。