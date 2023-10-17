民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今天指出，第一次聽到的國民黨提民主初選時，自己也是嚇一跳，「如果這個案子在半年前提供，我們一定答應」。（楊亞璇攝）

國民黨拋「開放式民主初選」，民眾黨堅持比民調，藍白整合陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今天指出，第一次聽到的國民黨提民主初選時，自己也是嚇一跳，「如果這個案子在半年前提供，我們一定答應」。

黃珊珊表示，也告訴侯辦，具體方案來了之後，再討論開會時間，大家如果要談判，不可能到現場才知道今天要講什麼，一定是先講好，大家帶好腹案，告訴對方要做什麼。

黃珊珊說，「像那天我第一次聽到的時候我也是嚇一跳」，柯營在外面講民調十幾天都沒有答案，國民黨提民主初選，還好她有經歷過，那如果又回來，來來去去不是很浪費時間嗎？「希望具體意見給我們，我們具體東西給他，我們今天提出的夠具體了吧？」

黃珊珊說，如果還是要民主初選，要協商協議內容，希望國民黨先協商，自己政黨的提名辦法為什麼不使用，為什麼郭台銘跟侯友宜初選也沒有使用，現在政黨之間來使用，加上這麼短的時間內，「如果這個案子在半年前提供，我們一定答應」。

如果堅持民主初選，有沒有對二次會設定時限？黃珊珊指出，有具體方案之後，國民黨同意討論這個事情（民調），那就來討論，如果不討論這個事情，要再討論民主初選，民主初選的意見，柯陣營已經一而再再而三講過，再去討論都不太可能做到，要討論具體可行的。黃強調三次「可行的」，大家認為國民黨的方案可行嗎？這是客觀的狀態。

對於藍營提出民主初選、民調各50％？黃珊珊說，還是回到剛剛講的時效，如果要在11月20日登記，還有副總統人選、不分區提名作業，很多後續作業，不只對民眾黨，對國民黨也一樣，大家都有這個困難，也沒辦法把時程繼續拖。

黃珊珊指出，若要50％加50％，光討論相關執行細節就不可能在10月底完成，而且要打規模設置投票所，中選會都沒有辦法在20天內做好投票，而且設置一個投票所，一個縣市有幾十萬甚至幾百萬人，不管設幾個投票所，都可能變成非常嚴重的排隊排不到，少數人投票，這部分執行面真的很困難，所以不是比例問題，是根本不可行的問題。

若民調在正負3％誤差範圍內要怎麼決勝負？黃珊珊指出，所有黨內初選都是比較絕對值，郭台銘與侯有宜只差0.0幾％，就是絕對值得數字，如果在誤差費為，那這些黨內初選都會有問題，應該回到大家願賭服輸，大家約定好的方式，數學、科學有時候可能很殘酷，但是就不會回去討論誤差範圍，否則討論不完。

對於民調日期不公布原因，黃珊珊表示，因為要辦三場辯論會，時間沒有辦法跟大家訂，不公布的原因是怕很多人會去操作家裡守電話，故意操作，當然公佈也無所謂，這麼大的選舉，這種抽樣要操作也不容易，但是不希望跟一般民調不同，大家會去猜是不是他們打來的，導致選民會有不同意見，或是特意作假的民調解決，希望是雖機的，隨時可能，例如抽籤，某一家今天開始做，會比較客觀、隨機一點。

另外，傳出郭、柯已經在10月8日見面，是不是會跟郭台銘陣營溝通？黃珊珊說，在協商會議時也跟金溥聰說，今天是在野整合會議，如果整合的話，在野整合要包括各種在野力量，她當天說，整合是不是也要考慮到郭董的部分，「他也是說，如果我們協商好，當然應該要考慮到郭董」。

黃珊珊指出，不管狀況怎樣，柯文哲說，郭台銘是台灣很重要的一份子，郭有國際外交能力，「對我們來說也是重要的力量」，在野既然要整合就應該不分彼此，柯文哲抱持非常開放態度，郭現在在連署，也是在爭取人民的認同，任何人都有權利來爭取民眾的支持，最後的選擇還是由人民做決定。