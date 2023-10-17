2023年全國運動會10月21日至26日於台南登場，台南市政府17日為台南市代表隊授旗，地主隊今年共派出731位選手及隊職員參賽，參賽陣容比往年盛大，由於已有13個競賽種類提前開賽，地主已進帳12金18銀14銅佳績，躋身全國前3名，接下來賽事將全力以赴拚佳績。

今天授旗儀式由副市長葉澤山代表黃偉哲市長，將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥，期許台南市代表隊旗開得勝，每位選手都能突破自我，為台南奪得佳績。

葉澤山表示，暌違16年的全國運動會重新回到台南市主辦，期盼地主隊能獲得佳績、再創高峰，同時也邀請市民朋友關注各項賽事，並到場為全運會參賽的運動員打氣加油。

體育局長陳良乾指出，本屆賽事首度在單年度（2022年）加碼選手培訓津貼600萬元，使選手訓練不中斷，另制定菁英運動選手補助計畫，依據選手成績及訓練績效給予每月3000元至2萬元不等的經費。

此外，計畫也同時挹注教練，使選手教練都能獲得資源，除了選手生涯中的培訓支援，於後續退役上，體育局也制定績優選手轉職規定，透過市府各局處公開徵選轉職外，另也協助轉職南市專任運動教練，如輕艇選手劉妍廷即於今年成功轉職至土城高中，將自身經驗傳承給學弟妹，延續台南優秀成績。

體育局表示，本屆全運會台南總計派出731位選手及隊職員參賽，參加人員陣容比往年更盛大，在台南選手參戰的33個項目中，目前已有13個競賽種類提前比賽，截至目前，已搶下12金18銀14銅，其中輕艇、帆船是台南傳統強項，雖在賽事期間遇颱風攪局，選手們仍克服天候影響、發揮實力，輕艇賽事就囊括7金。

配合全運會在台南，觀旅局「台南好康券」活動特別延長至10月31日，期間入住本次有參加宿集章活動的飯店或民宿的遊客即可免費獲得「台南好康券」，憑券可免費搭全市公車，並享有食、宿、遊、購、行逾百種優惠，歡迎民眾來台南吃美食、遊古蹟，為選手加油！

全運會台南市授旗