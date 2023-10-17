「走鐘獎」被視為影音創作者盛事，在14日順利落幕後仍話題不斷，其中去年因底褲走光的網紅可凡，今年一襲粉嫩色系低胸禮服現身紅毯，吸引全場目光；怎料，可凡被發現在拉裙擺時，開高衩設計讓她的三角地帶若隱若現，害羞黑影也讓網友忍不住驚呼，「可凡連兩年都是流量密碼啊」。

可凡今年再次擔任「走鐘獎」的頒獎小天使，去年她因為走紅毯時風太大底褲走光成為話題，怎料，今年又快走光，她身穿一襲粉嫩色系低胸禮服現身，超兇上圍隨時快掉出來，讓現場觀眾和網友眼睛大吃冰淇淋。

可凡在紅毯受訪時，拉裙擺露出三角地帶。（圖／摘自走鐘獎頒獎典禮 Youtube）

在訪談時，可凡不時調整禮服擺出最美的姿勢，但拉裙擺時因高衩設計，三角地帶露出害羞黑影，幾乎快走光，讓粉絲看了都不禁替她捏把冷汗；事後可凡也在Instagram表示，她很喜歡紅毯的造型，更自信地說，「這件款式的剪裁把優點都放大了」。

其實可凡在「走鐘獎」前分享對於禮服有選擇障礙，還PO文求救請網友票選，最後才做出決定，美美的登上紅毯。